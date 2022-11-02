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蘋果最新專利出爐　「信仰燈」將重回MacBook　

▲蘋果筆電背蓋發光有望回歸。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果筆電背蓋發光有望回歸。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果 MacBook 後的蘋果標制，一直以來都是蘋果的指標性設計，在過去的機型上，這個Logo會發出光芒，不過蘋果在2015年取消了這個「信仰燈」設計。但外媒最新的報導指出，從蘋果的新專利中，可以發現「信仰燈」有望重回 MacBook。

根據外媒MacRumors報導，在新專利中，蘋果可能會考慮在未來的 MacBook 機型上恢復標誌性的背光蘋果標誌。

蘋果的發光標誌出現在 2000 年代初期推出的許多 MacBook 上，但它在 2015 年被取消。蘋果在 2022 年 5 月提交新專利，美國專利商標局在上周正式通過，新專利總結「具有背光部分鏡面結構的電子設備」的各種呈現方式。

專利中提到，具備外殼的產品，例如筆記型電腦，Logo或其他結構中的配備有背光的部分反射鏡，鏡子可以提供閃亮的外觀，同時阻擋內部零件顯露在外，鏡子的部分透明允許來自產品內部的背光照明穿過鏡子。

第一台具備會發光 Logo 的 Mac 筆記本電腦是 1999 年推出的第三代 PowerBook G3，發光的標誌在接下來的 16 年中都持續使用在蘋果產品中。那個時期唯一的變化是標誌放置方向不同。

2015 年，蘋果開始取消筆記本電腦上的發光標誌，從超薄 12 英寸 MacBook 開始，改用拋光金屬標誌。2016 年，新一代的 MacBook Pro 機型延續了不亮的趨勢，此後蘋果再沒有推出帶有發光 logo 的 MacBook。

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