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寒冬不再冷！花蓮弱勢童家貧用不起瓦斯　扶輪社贈柴燒熱水爐

▲▼港區扶輪社趕在寒冬之際捐贈柴燒式熱水爐，幫助展望會扶助的弱勢家庭。（圖／展望會提供，下同）

▲▼港區扶輪社趕在寒冬之際捐贈柴燒式熱水爐，幫助展望會扶助的弱勢家庭。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

港區扶輪社長期投入公益合作14日走訪關懷台灣世界展望會秀林中心服務的弱勢家庭。今年，因著港區扶輪社鄭宗治社長與蔡志鴻服務計畫主委的大力支持，與社內幹部拋磚引玉號召社友們齊心支持台灣世界展望會秀林兒少居家安全修繕-柴燒式熱水爐的需要，共募集愛心捐款12.5萬元，協助改善孩子的生活！

▲▼港區扶輪社趕在寒冬之際捐贈柴燒式熱水爐，幫助展望會扶助的弱勢家庭。（圖／展望會提供，下同）

港區扶輪社關懷台灣世界展望會弱勢家庭。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示：「港區扶輪社是展望會在地公益好夥伴，至今已第五年支持！在後疫情階段，感謝社長與社友們看見弱勢家庭的需要，看到部分案家使用山泉水水壓不穩、瓦斯費用的負擔，發揮社會關懷伸出溫暖雙手，協助孩子和弱勢家庭的艱難生活。邀請社會大眾持續支持展望會的服務事工，陪弱勢家庭走一段路。」

▲▼港區扶輪社趕在寒冬之際捐贈柴燒式熱水爐，幫助展望會扶助的弱勢家庭。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會弱勢家庭小元家的一角。

小元從小由祖父母照顧長大，家庭成員有6人，與哥哥、爸爸、叔叔及祖父母同住，由於小元爸爸患有精神疾病，叔叔也有身心狀況，目前待業在家，近期隨著病情不定時復發，祖父全天照顧一家人心力交瘁。家中主要經濟來源，僅靠祖父接臨時零工，且因家裡身心狀況的人需要看顧，不能長時間離開家裡工作，收入相當微薄。居住的房子是鐵皮加水泥建構的平房，有飼養雞鴨，環境髒亂簡陋。因收入不穩定，瓦斯費對家庭是筆沉重的負擔，家裡人口眾多，加上屋子周圍有很多木材可使用，期望透過柴燒熱水爐減輕祖父負擔。

▲▼港區扶輪社趕在寒冬之際捐贈柴燒式熱水爐，幫助展望會扶助的弱勢家庭。（圖／展望會提供，下同）

寒冬裡剛裝好的柴燒式熱水爐的小元家現在有暖暖的熱水可以使用。

港區扶輪社鄭宗治社長分享，這次關懷行看見偏鄉弱勢家庭的需要，在家庭經濟困難的情況下，熱水器故障及瓦斯費都是弱勢家庭的沉重負擔，藉港區扶輪社社友們的支持和參與，我們能夠做一點事，改善小朋友居家環境條件，尤其是天氣寒冷，讓孩子和案家都需能有熱水可以使用，如有靠近山林的乾柴可撿拾，就不用負擔多餘的燃料費用，我們盼望將這份愛心延續，讓需要的家庭得著幫助。

服務計畫主委蔡志鴻表示，後疫情階段，許多社福團體都面臨一些困難，看見展望會服務的熱忱和態度，很認同協助改善孩子居家環境的方案，看到需要的得著幫助，讓我們也很感動，盼望拋磚引玉，將港區扶輪社的這份愛傳遞延續下去！
 

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