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曾格爾金脈斷了！挖貝宣布12／3起「募款計畫終止」：可全額退款

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

▲曾格爾的幕資計畫被終止。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

記者施怡妏／綜合報導

「登山女神」曾格爾日前攻頂世界第8高峰，以13小時無氧成績創下紀錄，卻被質疑紀錄做假，捐款人不爽要求退款，曾格爾也霸氣回「沒問題，請聯繫平台」，然而，她的募款平台挖貝（WaBay）貼出公告，自2022年12月3日起不再開放贊助，想退款的人可於12月31日前寫信給挖貝取消贊助。

挖貝平台」12月2日晚間8時貼出新公告，由於記錄造假一事目前未能辨明，專案自12月3日起轉為結束，不再開放贊助，想退款的人可於12月31日寫信到平台取消贊助。

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「曾格爾八千集氣計畫」目標金額470萬元，目前已募得496萬7513元，贊助人次1030人，不過因為曾格爾負面消息不斷，平台自10月16日凍結贊助功能，如今贊助將維持凍結狀態，並自12月3日起轉為結束，不再開放贊助，並且全額退款給贊助者。

▲▼ 。（圖／翻攝自《挖貝》平台）

▲平台宣布「募資計畫結束」。（圖／翻攝自《挖貝》平台）

《挖貝》平台公告全文：

平台方自接獲多起針對攀登紀錄的真實性質疑後，依提案規範於 2022/10/16 暫時凍結本專案之贊助功能。在凍結後平台積極與提案者溝通，並同時盡可能搜集各方數據與論點，彙整關於曾格爾 Manaslu 攀登之『質疑方論點』與『曾格爾提供說明與證據』提供給本專案贊助者參考，您可前往專案『最新消息』查看該份說明文件。

由於截至目前為止事實仍未能辨明，專案將維持凍結狀態，並自 2022/12/3 起直接轉為結束，不再開放贊助。若對專案有疑慮的贊助者，均可於 2022/12/31（含）前來信挖貝信箱取消贊助，平台將全額退款。提案者仍可透過本專案頁面更新相關訊息與說明，以釐清相關質疑。其後有更新事證，平台亦保留延長贊助者考慮期或直接就本專案進行退款的權利。

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