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新北白髮婆日日堅持煮飯送弱勢！超高齡千歲婆媽便當團喜獲獎

▲▼ 林口區東南社區發展協會成立「婆婆媽媽便當團」煮飯給獨居長者和低收身障者食用 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲林口區東南社區發展協會成立「婆婆媽媽便當團」，煮飯給獨居長者和低收身障者食用。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導　

社會處處是溫暖，為感謝新北市社福團隊長期投入社會福利服務，新北市副市長劉和然於8日上午頒獎表揚今年度社福暨綜合類志工團隊，共有24個團隊獲獎，其中林口區東南社區發展協會則成立「婆婆媽媽便當團」，平均70歲的千歲超高齡志工，定期煮飯菜給獨居長者和低收身障者食用，獲得特色獎。

副市長劉和然表示，社會福利及綜合服務類志工團隊共有651隊，志工人數有5萬5,733人，占全市志工三分之一強，平時為老人、身心障礙者、弱勢兒少、新住民與單親家庭等服務，尤其在疫情期間，冒著被感染的風險，協助各項防疫物資發放、疫苗接種站協助，與居家照護關懷中心的接線安撫，他要代表侯友宜市長表達最崇高的敬意和謝意。

榮獲特優獎的永和區公所服務團隊為獨居長輩量身打造送餐服務，由營養師評估長輩身體，調配合適餐點，兼顧營養與健康，並全力支援防疫工作。社團法人中華民國天元慈善功德會致力於兒少、老人、婦女及新住民家庭服務，志工們更輪流到各區衛生所及居家照護專線服務輪值。

榮獲優等獎的雙溪區公所，因轄區幅員遼闊，新住民人數比例偏高，志願隊依實際需求提供服務；新北市國際生命線協會1995協談專線24小時不斷線服務，協助因生理、心理及情感等困擾而尋求協助的個案；此外，樹鶯、文山及三重社福中心志願隊除協助訪視獨居老人，發放實物銀行物資，也針對高風險脆弱家庭提供輔導及關懷。

另外，鶯歌區永昌社區發展協會成立「樂動湧泉兒童古箏樂坊」，服務弱勢家庭學生，提供社區關懷與物資共享；林口區東南社區發展協會則成立「婆婆媽媽便當團」，平均70歲的高齡志工煮飯菜給獨居長者和低收身障者食用，兩團隊均獲得特色獎。

社會局長張錦麗表示，為激勵社會福利暨綜合類運用單位，在46個參賽的志工團隊中遴選出特優獎2隊、優等獎5隊、績效獎5隊、特色獎12隊，共24團隊獲得表揚，希望讓新北社福傳遞更多的幸福。

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