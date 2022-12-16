嘉義水電行聖誕大驚喜！閃亮燈飾妝點牆面　聖誕節打卡熱點　

▲▼ 聖誕節網美打卡熱點+1！嘉義市昇億水電與南華大學產學合作打造閃亮耶誕強「GOGO拉風跑嘉億」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每到聖誕時節，嘉義市世賢路上昇億水電將市民們最熟悉的水電材料組合打造成聖誕節主題景點，以閃亮燈飾裝點牆面早已成為許多人的私房打卡景點。今年更與南華大學視覺藝術與設計學系進行產學合作以「GoGo拉風跑嘉億」為題材，巧妙結合嘉義市名產，在迎接全國遊客打卡同時行銷嘉義市。邀請嘉義市政府團隊與各界貴賓一同進行熱鬧的聖誕節點燈儀式，並讓居住在幸福城市的嘉義市市民，以幸福紙寫下對於2023年的心中期許以及傳遞幸福與溫暖。

市府教育處表示，昇億水電座落在嘉義市世賢路上32年，近年來聖誕節時規劃的主題裝置，每每帶來驚喜，不僅驚豔來往的市民，更是許多外地遊客特意遠道而來打卡的景點。今年與南華大學視覺藝術與設計學系進行產學合作，善用在地美學，透過設計專業能力創造地方特色，實現跨領域整合設計。南華大學蔡政旻教授以設計思考與方法做為課程，帶領學生以生活主題探索方式進行設計創意發想，落實「企業出題，學界解題」的設計服務。昇億水電的聖誕節主題裝置不僅點亮了街景，更以行動鼓勵學生一同參與，點亮每個參與學生在學習路上的燈光。

昇億水電董事長黃彥富指出，聖誕節主題裝置己邁入十年，今年首次與南華大學合作設計，無數次討論設計提案的過程中發現年輕學子的創意無限，除了將嘉義美食擬人化且結合跑攤美食的新體驗，透過水電材料再利用的場景設計融入跑格造型與駕馭美食的樂趣，如同在比賽的賽車道中每個人雙手掌握方向盤，象徵著掌握自己人生的道路般的探索幸福。創新思維與跨域整合是未來人才兩大必須能力，此次的產學合作，充分展現產業與學界的跨域整合，歡迎「回嘉」的旅人，聖誕佳節到嘉義市世賢路昇億水電回「億」幸福。

南華大學教授蔡政旻以競合方式培養學生理解設計問題與多元敘事之能力，第一階段引導12組設計團隊進行問題探索與獨特主題的設計觀點，第二階段遴選3組設計團隊透過跨領域溝通與培養團隊合作解決問題能力。最後，由具有熱情活力與正向思維的「GoGo拉風跑嘉億」為題材的設計團隊勝出，設計團隊代表人林意庭同學指出，將嘉義在地美食火雞肉飯、沙鍋魚頭以及鳯梨酥進行串場聖誕節「回嘉」跑攤美食饗宴。團隊成員陳亭妤葉怡妏、黃韻庭、許雅涵更是發揮在校所學之設計思考專業，將美食以拉風的姿態跑攤嘉義，靈活展現「食在好地方」的迷人特色。