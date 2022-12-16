　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義水電行聖誕大驚喜！閃亮燈飾妝點牆面　聖誕節打卡熱點　

▲▼ 聖誕節網美打卡熱點加一！「GOGO拉風跑嘉億」點亮街景 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 聖誕節網美打卡熱點+1！嘉義市昇億水電與南華大學產學合作打造閃亮耶誕強「GOGO拉風跑嘉億」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每到聖誕時節，嘉義市世賢路上昇億水電將市民們最熟悉的水電材料組合打造成聖誕節主題景點，以閃亮燈飾裝點牆面早已成為許多人的私房打卡景點。今年更與南華大學視覺藝術與設計學系進行產學合作以「GoGo拉風跑嘉億」為題材，巧妙結合嘉義市名產，在迎接全國遊客打卡同時行銷嘉義市。邀請嘉義市政府團隊與各界貴賓一同進行熱鬧的聖誕節點燈儀式，並讓居住在幸福城市的嘉義市市民，以幸福紙寫下對於2023年的心中期許以及傳遞幸福與溫暖。

▲▼ 聖誕節網美打卡熱點加一！「GOGO拉風跑嘉億」點亮街景 。（圖／嘉義市政府提供）

市府教育處表示，昇億水電座落在嘉義市世賢路上32年，近年來聖誕節時規劃的主題裝置，每每帶來驚喜，不僅驚豔來往的市民，更是許多外地遊客特意遠道而來打卡的景點。今年與南華大學視覺藝術與設計學系進行產學合作，善用在地美學，透過設計專業能力創造地方特色，實現跨領域整合設計。南華大學蔡政旻教授以設計思考與方法做為課程，帶領學生以生活主題探索方式進行設計創意發想，落實「企業出題，學界解題」的設計服務。昇億水電的聖誕節主題裝置不僅點亮了街景，更以行動鼓勵學生一同參與，點亮每個參與學生在學習路上的燈光。

▲▼ 聖誕節網美打卡熱點加一！「GOGO拉風跑嘉億」點亮街景 。（圖／嘉義市政府提供）

昇億水電董事長黃彥富指出，聖誕節主題裝置己邁入十年，今年首次與南華大學合作設計，無數次討論設計提案的過程中發現年輕學子的創意無限，除了將嘉義美食擬人化且結合跑攤美食的新體驗，透過水電材料再利用的場景設計融入跑格造型與駕馭美食的樂趣，如同在比賽的賽車道中每個人雙手掌握方向盤，象徵著掌握自己人生的道路般的探索幸福。創新思維與跨域整合是未來人才兩大必須能力，此次的產學合作，充分展現產業與學界的跨域整合，歡迎「回嘉」的旅人，聖誕佳節到嘉義市世賢路昇億水電回「億」幸福。

▲▼ 聖誕節網美打卡熱點加一！「GOGO拉風跑嘉億」點亮街景 。（圖／嘉義市政府提供）

南華大學教授蔡政旻以競合方式培養學生理解設計問題與多元敘事之能力，第一階段引導12組設計團隊進行問題探索與獨特主題的設計觀點，第二階段遴選3組設計團隊透過跨領域溝通與培養團隊合作解決問題能力。最後，由具有熱情活力與正向思維的「GoGo拉風跑嘉億」為題材的設計團隊勝出，設計團隊代表人林意庭同學指出，將嘉義在地美食火雞肉飯、沙鍋魚頭以及鳯梨酥進行串場聖誕節「回嘉」跑攤美食饗宴。團隊成員陳亭妤葉怡妏、黃韻庭、許雅涵更是發揮在校所學之設計思考專業，將美食以拉風的姿態跑攤嘉義，靈活展現「食在好地方」的迷人特色。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
孫鵬急付30萬救子　檢調約談才知「王牌大律師」是黃琪
快訊／還有殺更多！　台灣黑熊被「載屍三貼」影片瘋傳
法國隊至少3球員掛病號！　「前鋒發燒」決賽恐缺席
6家大到不能倒銀行　僅「這家」提前達標
高虹安能順利就職？　柯建銘笑呵呵：交保了還問白癡問題
太玄宮「粉專被灌爆」！　剩1.3顆星
「這縣市」最高發1萬現金！　還有超過3千人沒領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

神奇寶貝火箭隊及瓦斯彈的逆襲！　小智攜手南消二大隊化解一氧化碳中毒危機

台南打造耐震優質永續校園！　黃偉哲視察下營東興國小校舍重建工程

寒冬不再冷！花蓮弱勢童家貧用不起瓦斯　扶輪社贈柴燒熱水爐

濕冷天病害來報到　高雄區農改場：農友慎防蓮霧病害發生

嘉義水電行聖誕大驚喜！閃亮燈飾妝點牆面　聖誕節打卡熱點　

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

台南警紀接連出包　方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

「搖滾基隆城」樂團接力嗨唱　海港跨年7分煙火秀迎2023

新北林口公車轉運站　榮獲第23屆國家建築金獎

新北河川治理工程再創佳績　榮獲第23屆國家建築金獎

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

神奇寶貝火箭隊及瓦斯彈的逆襲！　小智攜手南消二大隊化解一氧化碳中毒危機

台南打造耐震優質永續校園！　黃偉哲視察下營東興國小校舍重建工程

寒冬不再冷！花蓮弱勢童家貧用不起瓦斯　扶輪社贈柴燒熱水爐

濕冷天病害來報到　高雄區農改場：農友慎防蓮霧病害發生

嘉義水電行聖誕大驚喜！閃亮燈飾妝點牆面　聖誕節打卡熱點　

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

台南警紀接連出包　方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

「搖滾基隆城」樂團接力嗨唱　海港跨年7分煙火秀迎2023

新北林口公車轉運站　榮獲第23屆國家建築金獎

新北河川治理工程再創佳績　榮獲第23屆國家建築金獎

太玄宮「換成她被搧巴掌」會怎樣？律師拋重話：求跳火坑證明正身

「高虹安不會有事！」沈政男曝2關鍵點：綠營側翼繼續崩潰吧

追雪把握明天！周日降雪無望　下波冷氣團強度不弱「還有更低溫」　

巴菲特加持無用！台積電存股戶數連三減　台股10大人氣存股出爐

16歲老肥貓拒洗澡「命令奴才做這事」　她氣瘋：我發誓回家不揍牠

氣溫驟降！宜蘭4人送醫...2男子不治　分別有高血壓心臟史

非核家園政策背景不合時宜　核二核三延役呼應以核養綠

年底紅包行情！ 易飛網今開放申購「中獎現賺1萬元」

孫鵬急付30萬救子　檢調約談才知「王牌大律師」竟是大騙子黃琪

才逃出魔掌...驚見詐團成員進出摩鐵　熱心男機警報案救出4豬仔

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

台南議長參選人疑警所飆罵員警

醫療院所消防救災演練

方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

2男一前一後進入超商　洋酒遭竊

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人

新北林口公車轉運站　榮獲國家建築金獎

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

水電材料閃亮燈飾裝點牆面　打造聖誕節打卡熱點　

搖滾基隆城樂團嗨唱　跨年7分煙火秀迎2023

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳緬懷助弱勢

指控民代進屋打人　楊：公親變事主

三峽給水廠火蟻現蹤　高溫熱蒸氣滅除

台東分局馬蘭派出所　小小波麗士體驗營

阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開

更多熱門

相關新聞

諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市

諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市

第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於今(15)日於教育部體育署舉辦記者會，賽事在眾人期盼中華麗登場，比賽期間自12月23日至29日，將於嘉義縣市12面球場分別舉行精彩刺激的賽事。由於疫情緣故，本屆無外國球隊跨海參賽，但仍有外國在台學校(日僑學校)熱情參與，賽事報名也相當踴躍，本屆共計249隊，含高年級189隊及低年級60隊報名參加。

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽獲7金

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽獲7金

發錢囉！嘉義朴子市每人可領1千

發錢囉！嘉義朴子市每人可領1千

嘉義候選人穿運動內衣　露出南半球做瑜珈

嘉義候選人穿運動內衣　露出南半球做瑜珈

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

關鍵字：

嘉義市昇億水電耶誕牆

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

直擊！北京火葬場大爆滿

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

AV導演分析露點照是本尊　郭鬼鬼回應

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面