不只480秒璀璨煙火　「慶建縣300年」彰化歲末晚會五堅情駕到

▲彰化縣政府24日舉辦歲末平安晚會。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為迎接彰化建縣300年，縣府將於24日晚上於縣立體育場舉辦歲末晚會，現場邀集老中青三代歌手，民歌手李明德、南方二重唱，多次入圍金曲獎最佳樂團旺福、國民女神曾沛慈、百萬王子許富凱，及五堅情壓軸演出，還有480秒璀璨煙火，縣長王惠美邀請民眾一同來彰化共度歲末感恩精彩時刻，迎接嶄新的2023年。

▲彰化縣長王惠美。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出，歲末晚會除了有歌手的美妙歌聲外，更有480秒煙火秀以及好吃的美食攤位，大家可以在12月24日，白天遊彰化，先前往彰化縣立美術館欣賞由文化局所舉辦的「故宮國寶遊彰化2.0」展覽，看完展覽後更可吃遍彰化美食，晚上聽演唱會，到彰化縣立體育場度過歡樂溫馨的平安夜，相信大家會收獲滿滿。

▲南方二重唱演出。（圖／彰化縣政府提供）

城觀處表示，連續4年舉辦的彰化歲末感恩晚會，每年歲末年終在歡樂的活動中，帶給大家滿滿的祝福與期許，在彰化建縣300年即將到來的日子，縣府持續帶給民眾一系列精彩的活動，讓大家感受彰化的美好，12月20日起至2023年2月28日「故宮國寶遊彰化2.0」、「2023卦山月影燈季」、以及1月22日(大年初一)到2月5日(元宵節)「2023花在彰化」等活動，歡迎全國民眾來彰化遊賞、探索，相關活動資訊請全國鄉親上彰化縣政府全球資訊網查詢。