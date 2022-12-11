自嘲吃虧！侯友宜與五堅情可愛三連拍　宣布耶誕城達580萬人次到訪

▲侯友宜11日晚出席新北「巨星耶誕演唱會」，並與五堅情一同可愛三連拍。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

新北歡樂耶誕城今（11日）晚間進行第二場「巨星耶誕演唱會」，市長侯友宜現身點燈，並與男團「五堅情」一同可愛三連拍。侯友宜致詞時宣布，耶誕城11月11日舉辦至今已有580萬人次到訪，希望明年繼續把耶誕城辦的越來越好。

侯友宜11日晚間在五堅情表演結束後登台，一行人與主持人黃子佼與林莎、大文、李易一同在台上點燈。侯友宜甫登台，就誇讚五堅情「五告讚」，隨後致詞表示，很開心耶誕城滿滿都是人，非常謝謝熱愛耶誕城的好朋友，每個人來這裡都享受溫馨、快樂、幸福，且大家都遵守規定，即便天氣很冷，但熱情不減。

侯友宜現場也宣布耶誕城從11月11日舉辦至今已有580萬人次到訪，希望明年繼續把耶誕城辦的越來越好、每年越辦越美麗；此外，侯友宜當場也敬禮邀約五堅情明年還要再來當表演嘉賓。

待侯友宜致詞完，黃子佼cue侯友宜跟五堅情可愛三連拍，第一張是姿勢「蛤」、第二張是托腮捧臉、第三張則是嘟嘴；侯還自嘲「這個我很吃虧，（他們）那麼帥耶」。接著點燈階段，當雷射投影出現動畫《天外奇蹟》中的小男孩時，黃子佼還虧，「ㄟ，這市長怎麼越看越跟那個小弟弟有點像」，讓侯友宜應聲大笑。