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「嘉義女兒」王育敏溫玉霞陪同車掃　呼籲票投優秀市長黃敏惠

▲▼ 黃敏惠邀王育敏、溫玉霞攜手車掃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 黃敏惠邀王育敏、溫玉霞攜手車掃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選戰正式進入倒數三天，國民黨籍候選人黃敏惠表示，在非常緊張的情況下，還是要全力以赴，今天也延續第三天的車隊拜票，很感謝這幾天陸續有朋友來相挺，今（15）日早上也邀來兩位嘉義的女兒，立委溫玉霞及國民黨副秘書長王育敏前來陪同車掃。黃敏惠說：「我們都是嘉義的女兒，嘉義的女兒一起來拜託大家，所有的勇媽、勇士大家一起出來，捍衛我們的嘉園。」

▲▼ 黃敏惠邀王育敏、溫玉霞攜手車掃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「民主就是一個用正派的方式，來贏得民眾的認同。」黃敏惠稱讚，王育敏在嘉義縣長選舉時非常用心，也表達了許多重要的政見，所以在艱困的地區，王育敏能夠這麼地堅持和努力，不但讓更多人認識她，更獲得許多嘉義好朋友對她的認同。

▲▼ 黃敏惠邀王育敏、溫玉霞攜手車掃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「面對未來，不怕風不怕雨，我們一樣勇敢向前走，讓嘉義一定贏。」黃敏惠表示，還是堅持用正派善良、正向的選舉方式，絕不謾罵，更不願意流於口水戰，希望透過平時的努力，以及選舉時的政見，大家自然會看見，彼此之間也才會有一個公平、公正的選舉。黃敏惠也提到，這幾天拜票，車隊沿路看到民眾不斷揮手致意，給予鼓勵，民眾的認同及熱情，讓她知道自己平時的努力有被看見。

▲▼ 黃敏惠邀王育敏、溫玉霞攜手車掃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「嘉義市民很有福氣，有勇媽這麼優秀的執政成績。」王育敏表示，黃敏惠市長是全國最優秀的，施政滿意度全國第一甚至超越六都，在防疫期間也是所有縣市唯一發放2000元振興消費金的城市，這麼優秀的勇媽黃敏惠，值得嘉義市民，再一次用最高票讓她當選連任。

王育敏也呼籲鄉親，雖然週末有霸王級寒流，但大家衣服要穿暖暖的，一起出門，一起來見證嘉義市真正的民主聖地，民主就是要選賢與能，嘉義市就是要選最棒的市長，「最優秀的敏惠市長，我們一起來挺她，給她熱情，給她溫暖。」王育敏說，12/18大家風雨無阻，不管有多冷，都一起出來投票力挺黃敏惠市長。

「12/18那天，投票率要高，敏惠才有機會繼續為大家服務。」溫玉霞也表示，全國縣市施政滿意度調查，嘉義市在11個評比項目中奪7金4銀的大滿貫，非常不容易，她也呼籲有智慧的嘉義市鄉親們，幸福城市要繼續下去，就是要繼續支持黃敏惠市長。

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