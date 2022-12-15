▲19歲男穿「逍遙法外」帽T幹壞事！假扮公務員盜領嬤45萬棺材本。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名19歲邱姓男子日前加入詐騙集團，與許姓、邱姓同夥假扮公務員，一同騙新莊林姓阿嬤45萬元棺材本與價值30萬元金飾，他在盜領林姓阿嬤的存款時，還囂張地穿著「逍遙法外」的白色帽T，新莊警方循線展開查緝，陸續逮捕3嫌到案，訊後依詐欺罪嫌移送，檢方聲請將3人羈押禁見。

家住新莊的80歲林姓老婦，今年10月21日下午1時許，接到自稱是板橋區公所人員與警察的人來電，宣稱資料遭盜用辦理戶口名簿，需交付金飾及金融卡用來查驗指紋以證明清白，阿嬤信以為真，當天下午與19歲盧姓車手面交，將提款卡與身上價值30萬元的金飾全數交給盧嫌。

盧嫌之後將提款卡交給邱嫌，邱嫌囂張的身穿「逍遙法外」白色帽T前往郵局領出林姓阿嬤戶頭裡的45萬元，林姓阿嬤3天後接獲郵局轉告，戶頭疑似遭人不當提領，才發現自己上當立即報案，求助警方。

詐騙集團食髓知味，10月25日再用類似手法，要求林姓阿嬤再支付45萬元款項給檢察官監管時，林姓阿嬤在警方指導下將計就計，前往面交時，協助警方逮捕面交的21歲許姓車手。

新莊警方展開追緝，11月28日前往桃園市中壢區龍江路逮捕盧姓車手，後又於上週四（8日）前往桃園市大溪區三元二街，逮捕身穿「逍遙法外」帽T囂張取款的邱姓車手到案。訊後將3嫌依詐欺罪嫌移送法辦，檢方聲請羈押禁見獲准。