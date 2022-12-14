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渣男變身雙專科醫生騙493萬　輕熟女當鑽戒助情郎...醫師娘夢碎

▲男子假冒醫師在交友軟體上認識女子，之後陸續從對方身上騙到493萬。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

▲男子假冒醫師在交友軟體上認識女子，之後陸續從對方身上騙到493萬。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）

記者翁子皓／台中報導

台中張姓男子2020年透過交友軟體認識楊女，騙對方說自己是雙專科醫師，還偽造身分證與醫學學士學位證書，並表示有意與楊女結婚，以此來取得對方信任，之後陸續以開診所、新藥研究計畫失敗等藉口，從楊女身上騙了493萬。一審法官依詐欺罪，判張男有期徒刑3年6月，二審法官駁回上訴，維持原判。

判決指出，張不具醫師身分，卻在2020年在交友軟體上填載其職業為「醫生」，想利用醫師的經濟、社會地位吸引女子，同年10月19日成功吸引楊女與他交談，張男騙說自己為碩士學歷，有外科、耳鼻喉科雙專科醫師執照，在醫院擔任醫師兼教職、研究，也是醫學國家考試出題委員、美國奇異達文西手術製造商認證師資，還透過甜言蜜語等攻勢，表示自己有意與楊女結婚，又變造身分證、偽造醫學學士學位證書博取楊女的信任。

張男見時機成熟後，騙楊女說醫院薪資普通，他想自己開診所，且希望與楊女成家立業，剛好醫學院學長要退休，願以500萬元低價出售診所器材，又說開診所需要診所財力證明200萬元，希望楊女能借款給他，之後又以新藥研究計畫失敗為由，再度向楊女借款，前前後後總計騙到493萬6500元。

楊女為了幫張男籌錢，甚至不惜把鑽戒、鑽石項鍊、小碎鑽拿去典當，夢想著未來與張男結婚，可以過上幸福的婚姻生活，當個快樂的醫師娘，然而，她後來發現自己被張男所騙，憤而提告張男。

一審法官認為，張男正值青年，不思循正當途徑獲取財物，竟在交友網站填載不實個人資訊，偽稱醫師詐騙楊女，導致楊女有財產損害，因此依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，判處張男有期徒刑3年6月，並沒收詐騙所得。張男不服上訴，但二審法官認為張男未賠償楊女的損失，判張男敗訴，維持原判。

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