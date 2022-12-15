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黃敏惠簽署勞動備忘錄　落實市政推動勞權保障及青年權益

▲▼ 黃敏惠簽署勞動備忘錄，未來將啓動組織改造作業 保障勞工及青年權益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 黃敏惠簽署勞動備忘錄，未來將啓動組織改造作業 保障勞工及青年權益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長候選人黃敏惠14日前往參加「嘉基工會擁護勞權記者會」，表達對於勞權的關心以及願意與勞工站在一起的決心。黃敏惠表示，市府局處數及編制員額目前是固定的，未來也將啓動組織改造作業進行調整，落實市政推動及保障勞工及青年權益。

▲▼ 黃敏惠簽署勞動備忘錄，未來將啓動組織改造作業 保障勞工及青年權益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，這幾年，在青年就業創業議題，嘉義市推動青年回嘉創業風潮，讓青年回嘉正時行，大力支持青年創業，青年創業貸款核貸7800萬元之外，也以研習、輔導、青創貸款、特色店家協助、實戰市集等給予青年一條龍關懷與協助，這幾年市府亦成立有事青年實驗室及青年節，讓年輕人發揮創新能量，也辦理「看嘉本領」計畫，協助青年探索職涯，尋找就業機會和方向。

▲▼ 黃敏惠簽署勞動備忘錄，未來將啓動組織改造作業 保障勞工及青年權益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在勞工權益保障方面，黃敏惠指出，嘉義市政府的勞政業務長期以來都在社會處轄下，以往也有兩個科來辦理相關業務，但是在上一任市長的任內將勞工業務從二個科縮減成為一個科，而在自己上任後，她也積極盤點市府整體的組織分工，加入青年業務，並在110年2月1日再度恢復成立「勞動力及青年發展科」及「勞資及勞動條件科」兩個勞工業務專責科，經費編列也逐年成長，111年的經費與108年時比較，成長約三成左右。

▲▼ 黃敏惠簽署勞動備忘錄，未來將啓動組織改造作業 保障勞工及青年權益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在勞工政策方面，黃敏惠也提到，嘉義市結合課程、宣導、紓壓體驗及市集等多元活動，舉辦「勞工日系列活動」，讓勞工朋友能夠獲得勞動知識之外，也能放鬆身心，帶著家人一起同樂，同時，嘉義市也與南區勞工健康服務中心合作開辦心理諮詢、健康諮詢駐點服務，推動臨場輔導，以「安全衛生家族」母雞帶小雞的方式，協助中小企業進行工作環境改善，更積極排解勞資間的糾紛，勞動調解成立率每年均高達70~80%，在各縣市中亦是名列前茅。

▲▼ 黃敏惠簽署勞動備忘錄，未來將啓動組織改造作業 保障勞工及青年權益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說明，嘉義市政府目前雖無專責的勞工局處，但近年來在各項勞政業務的考核成績相當優異，例如每兩年一次的職業安全衛生績效評核，嘉義市政府分別在109及111年連續榮獲優等的成績，也是該分組唯一優等縣市，今年更獲邀至勞動部分享執行成果，而在109年勞動行政業務綜合考評分組第2名、109年度督促事業單位遵守勞動條件法令考評也榮獲分組第2名的成績，「這都代表嘉義市的勞政業務執行成果，受到勞動部的肯定，不因沒有專責的局處而有所打折。」

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