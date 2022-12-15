朱立倫一周2度南下嘉義力挺黃敏惠　陪同車掃呼籲選民出門投票





▲▼朱立倫陪同黃敏惠車隊掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

選戰倒數第4天，嘉義市長候選人黃敏惠不敢懈怠，除了前一日啟動延續三天的車隊掃街拜票，昨日晚間及今日一大早6時，也分別前往中山路及南田市場步行拜票，握手懇託行程馬不停蹄，無縫接軌。國民黨主席朱立倫14日也親自南下，與立委李德維、組發會主委許宇甄、國民黨副秘書長江俊霆陪同黃敏惠車掃，而朱立倫坐鎮戰車後，也親自手持麥克風，奮力替黃敏惠吶喊「請支持1號勇媽黃敏惠！」

朱立倫表示，嘉義市是民主聖地，我們有最好的市長黃敏惠，她讓嘉義市變成最幸福的城市，她的施政滿意度是全國第一，這麼好的市長，相信嘉義市民一定會珍惜她、支持她。朱立倫也拜託大家，「這次嘉義市太特別了，是全國唯一一個延後三週選舉，單一選舉，所以要拜託所有偉大嘉義市民們一定要出來投票。」朱立倫也呼籲在全台灣各地的，不管是旅北、旅中、旅南的嘉義市鄉親，一定要回來投票，支持黃敏惠。

黃敏惠表示，上週六舉辦造勢晚會時，朱立倫帶領各個剛當選的基層縣市首長來到嘉義，大家共同努力，帶著基層的力量一起來，令人非常感動，「這幾天在市場、家戶拜訪上，很多人都很緊張地告訴我們，很危險很危險，民調高不代表選票。」

每一個人的投票都是最重要的，黃敏惠也向民眾誠摯懇託：「再來一定要票票入櫃，這才是真正的民調，讓民調能夠真正的展現出來，需要每一張選票。」黃敏惠也提到，許多人人向她反應，選舉延後三週就是奧步的開始，但面對這樣的挑戰，她仍是戰戰兢兢、步步為營，「您的一票真的很重要，請大家一定要站出來投票。」

黃敏惠也強調，天氣預報接下來會有霸王級寒流，她也非常擔憂接下來天氣轉冷，對選情又是一大危機。她也懇請，選舉的謠言滿天飛，大家要有危機意識，天氣寒冷要保暖，挺民主顧幸福的熱情要保持，市民的一票決定嘉義市的未來，請大家也帶著家中長輩，穿著暖和12/18一起出來投票，「暖暖的，溫暖的，熱情的，把這一票投給黃敏惠，一起來為嘉義市努力。」