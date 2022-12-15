吃不到了！麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣　新菜單大公開

▲麥當勞早餐香雞堡系列停賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」宣布調整菜單與部分產品價格，其中，針對菜單調整部分，早餐時段確定停賣已販售9年的香雞堡系列，還有培根番茄嫩蛋焙果堡、蘋果汁也通通下架，12月21日凌晨0時起正式啟用新菜單。

麥當勞宣布調整菜單，早餐主餐部分新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡及麥克雞塊（6塊及10塊），停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香雞滿福堡、香雞滿福堡加蛋及香雞蛋堡，其中，香雞堡系列已熱賣逾9年。

點心飲料部分則新增雙倍OREO冰炫風、停止販售樹頂蘋果汁；銅板輕鬆點紅區品項維持不變，白區品項移除小杯玉米湯；再來的麥當勞分享盒飲料買1送1品項也多新增中杯經典美式咖啡（冰／熱）選擇，12月21日凌晨0時起正式換上新菜單。

▲▼麥當勞最新價格表。（圖／業者提供）

另，部分產品也宣布調漲價格，其中，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

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