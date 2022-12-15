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超商獨家！最新「3款咖啡」香濃綿密　限時買1送1爽喝

▲▼7-11不可思議咖啡新品。（圖／7-11提供）

▲7-11不可思議咖啡開賣全新「冠軍美式」、「冠軍拿鐵」及「冠軍典藏咖啡豆」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再忙也要喝杯咖啡，就有超商開賣3款全新冠軍咖啡系列，其中有「冠軍美式」，加了藝伎，喝得到花香，而「冠軍拿鐵」則是呈現甜香綿密、濃郁滑順口感；另外，為了慶祝咖啡4周年生日，即日起只要買1杯咖啡，即可免費喝冠軍美式。

7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」目前有19家門市，即日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍顏麗姝與黃琮瑜，獨家推出3款「CUPPING冠軍咖啡」系列，精選哥倫比亞沿安地斯火山脈種植的高品質咖啡，其果實酸甜適中，啜飲咖啡前味帶有些微花香，而尾韻則清甜順口，再與衣索比亞藝伎的瑰美香氣相輔相成，帶出完美平衡的咖啡風味。

為慶祝冠軍咖啡新品上市，即日起至2023/1/10止，只要購買任2杯冠軍品項，加購20元即可獲得72%黑巧克力盒。

▲▼7-11不可思議咖啡新品。（圖／7-11提供）

▲即日起至2022/12/31止，只要買任1杯不可思議咖啡，就送中杯冠軍美式1杯兌換券。

另外，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也同步祭出4周年生日慶3大活動，即日起至2022/12/31止，只要買任1杯不可思議咖啡，就送中杯冠軍美式1杯兌換券；即日起至2023/1/10，指定可可系列飲品「任選第2杯半價」；2022/12/23起至2023/1/3止，買任1杯飲品即贈幸福拉花免費體驗1次。

▲▼大苑子「莓好相戀」。（圖／大苑子提供）

▲升級版草莓牛奶手搖杯來了。（圖／大苑子提供，下同）

大苑子草莓季再度推出最新選擇「莓好相戀」，是超人氣「莓好時光」的升級版，選用草莓搭配許慶良鮮乳打成草莓牛奶後，再放進一整顆綿密奶酪，讓每一口都能吸到香甜果香，還能吃到果肉，再搭配雙倍的濃郁奶味，罪惡爆表，即日起於全門市開賣。

▲▼大苑子莓好時光、莓好花漾。（圖／大苑子提供）

▲大苑子莓好時光、莓好花漾回歸熱賣中。

另，熱賣款「莓好時光」、「莓好花漾」也熱賣當中，其中，「莓好時光」是草莓搭配許慶良鮮乳的組合，而「莓好花漾」則是使用青茶作為基底搭配草莓，還放了滑順愛玉增添口感，通通不能放過。

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