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必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

▲▼foodpanda公布2021年度美食排行。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda12月激省優惠碼來了。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送優惠繼續拿！外送平台「foodpanda」12月限定「激省優惠碼」來了，這個月不僅有漢堡王小華堡套餐第2件5折吃、必勝客比薩買1送1等，還有指定餐廳下單滿額直接打8折起，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王小華堡套餐第2件5折吃。（示意圖／業者提供）

●美食外送 
1.即日起12月31凡輸入優惠碼「熊愛趴踢」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿300元打8折起」優惠，最高現折60元，每人可用1次。

2.即日起至2023年1月2日凡輸入優惠碼「MCD80」，即可享「麥當勞指定早餐時段下單滿300打8折」優惠，最高現折80元，每人可用1次。

3.12月14日至12月27日凡輸入優惠碼「BK75」，即可享「漢堡王小華堡套餐第2件5折」優惠。

4.12月6日至12月22日免優惠碼即可享「必勝客海鮮個人Pizza買1送1」，每人不限使用次數。

5.12月23日至12月29日凡輸入優惠碼「必勝客75」，即可享「必勝客下單滿300現折75元」優惠，每人不限使用次數。

6.12月7日至12月21日凡輸入優惠碼「90KFC」，即可享「肯德基下單滿359元現折90元」優惠，每人不限使用次數。

7.12月15日至12月28日凡輸入優惠碼「開趴喝COCO」，即可享「CoCo都可下單滿250元打75折」優惠，最高現折70元，每人不限使用次數。

8.12月16日至12月30日凡輸入優惠碼「大碗公燒燒吃」，即可享「大碗公冰甜品下單滿250元打75折」優惠，最高現折80元，每人不限使用次數。

9.12月13日至12月26日凡輸入優惠碼「微風慶聖誕」，即可享「微風百貨內指定店家滿 下單400元打8折」優惠，最高現折100元，每人不限使用次數。

●生鮮雜貨 
1.即日起至12月12日凡輸入優惠碼「熊愛過節」，即可享「指定消費者下單生鮮雜貨指定商店滿599元打88折」優惠，最高現折200元，每人可用1次。

2.即日起至12月12日凡輸入優惠碼「熊愛吃鍋」，即可享「指定消費者下單生鮮雜貨指定商店滿1212元現折266元」優惠，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市
1.即日起至12月12日凡輸入優惠碼「吃鍋熊送」，即可享「pandamart熊貓超市下單滿1212元現折266元」優惠，每人可用1次。

●外帶自取
1.即日起至2023年1月2日凡首次使用外帶自取者凡輸入優惠碼「首次外帶6折」，即可享「下單滿150元打6折」優惠，最高現折150元。

2.12月14日至12月27日凡輸入優惠碼「BKPU50」，即可享「漢堡王外帶自取下單滿199元現折50元」優惠，每人不限使用數。

●pandapro專屬
1.即日起至12月22日免優惠碼，pandapro用戶可享「美食外送指定餐廳7折起」優惠，指定餐廳包括bb.q chicken韓式炸雞、海底撈火鍋、TGI Fridays、爭鮮迴轉壽司、21plus等，每人不限使用次數。

2.即日起至2023年1月2日期間訂閱pandapro用戶可獲得「4大專屬優惠」，包括美食外送滿449元現折90元優惠券1張、美食外送滿649元現折130元優惠券2張、外帶自取滿299元現折30元優惠券1張、熊貓超市滿1212元現折266元優惠券1張，加碼首次訂閱年費制者可額外獲得美食外送滿249元打85折（最高現折70元）優惠券1張

●信用卡優惠
1.即日起至12月31日「JCB信用卡獨家優惠」，凡輸入優惠碼「PSJCB212」且全平台下單滿300元，即可享「現折100」元優惠，每人可用1次。

2.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「PSLP300」，且為全平台首次訂購者可享「打2折」優惠，最高現折300元。

▲▼「Uber」、「Uber Eats」宣布推出全新跨平台訂閱制會員方案「Uber One」。（圖／業者提供）

▲Uber Eats12月優惠碼也來了。（圖／業者提供）

另，外送平台「Uber Eats」12月限定「激省優惠碼」也來了，這個月全用戶可是有「指定餐廳指定商品買1送1」，加碼吃八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折等好康，把握機會揪團下單。詳細優惠內容請看「八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收」。

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