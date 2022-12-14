直擊／44年「禁騎令」掰！忠孝西路開放機車通行　騎士上路喊要路權

▲忠孝西路開放機車夜間通行。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台北車站前的忠孝西路自1978年起禁行機車已44年，今（14）日起夜間11時到翌日上午6時開放機車通行。而14日晚上11時前，即便飄著細雨，還是有大批騎士聚集，要趕在第一時間上路，場面相當壯觀。

對於忠孝西路限時段開放，蘇姓騎士表示，自己騎大型重機，一直以來都可以正常行駛，不明車牌變白色就會很危險的邏輯到底是什麼，只開半夜就是在敷衍+藐視民意。

蘇姓騎士批評，交通局說忠孝西路公車進出站交織會產生危險，可是市民大道公車也沒少到哪裡去，還多了國道客運、計程車載客、市民高架上下匝道車流，怎麼看都是市民大道比較混雜，結果開放機車去擠兩線道的市民，禁掉有四線道空間的忠孝西。

對於交通疏運部分，趙姓騎士則直言，忠孝橋是全台北車流量最大的橋，忠孝西路禁行機車會讓出入忠孝橋通勤很不方便，現在開放夜間離峰時段通行基本上對通勤無益。

趙姓騎士表示，以開車的經驗，整條忠孝西路的規劃很亂，除了公車密集集中在外側進出站，左轉進北車的車流目前也很亂，還有切入地下道的車流，一來會造成擁塞，二來會造成危險。

對於機車族怨言，交工處規劃科科長陳詩韻指出，針對民團提出的訴求都會參考，主要還是等開放之後，觀察整個車流狀況及駕駛行為，再評估其他的開放時段。