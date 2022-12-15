忠孝西路開放機車通行卻限「一時段」　藍綠議員齊轟做半套

▲忠孝西路開放機車夜間通行，機促會舉行記者會抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北車站前的忠孝西路自1978年起禁行機車已44年，今（14）日起夜間11時到翌日上午6時開放機車通行。而14日晚上11時前，即便飄著細雨，還是有大批騎士聚集，要趕在第一時間上路，議員李明賢、趙怡翔、洪婉臻也到場聲援，他們也痛批柯市府做半套，研議半年結果卻推出限時方案，「根本就是唬弄機車族！」

對於開放機車通行卻限時段，引起機車族怨言，交工處規劃科科長陳詩韻指出，針對民團提出的訴求都會參考，主要還是等開放之後，觀察整個車流狀況及駕駛行為，再評估其他的開放時段。

對此，李明賢痛批，這根本就是唬弄機車族，不只是半套開放還是假的開放，從會議資料中可以看到，邀請的專家學者通通反對，那為什麼沒有邀請機車族跟用路人開會？北市開的專家學者會議根本就是先射箭再畫靶，完全沒有要開放。

李明賢指出，北市府評估考量公車車流太大，會跟機車交會，這個理由完全不成立，在羅斯福路跟忠孝東路都有類似情況，但那裡都可以做好規劃，北市交通局根本是先射箭再畫靶，市府應該納入包括機促會、各種機車團體的心聲，而不是一些蛋頭學者做成的決議，這對機車族完全不合理、不公平。

李明賢表示，未來如何做公車跟機車分流，可以從路型設計、各種管控設施去實施，不能找一個理由推拖拉、犧牲機車族的權利，北市府必須要做到其他控管，規定時段開放對機車族非常不公平，完全是歧視。

李明賢直言，自己提出的時候柯文哲當場答應，他也承認禁四十多年不合理，交通局長陳學台也說要開放，自己跟所有騎士滿懷希望，結果柯市府以拖待變、拖到選後，提出這樣的方案欺騙大家，根本就是假開放真糊弄。

趙怡翔指出，這樣的政策是欠缺思考、毫無誠意的結果，所有人都追求交通安全，但禁行忠孝西路有比較交通安全嗎？機車反而需要特地改道、鑽進小路，且市民大道公車數量有比較少嗎？

趙怡翔表示，這樣的決定並沒有周全思考， 若柯市府花六個月研議，期間不是思考標線跟燈號改制，而是提出這樣的方案，讓人完全沒有辦法接受，未來一定會監督蔣市府，正視機車族的權利。

趙怡翔直言，這個議題超越藍綠、沒有政治訴求，新市府上任後也會要求市府全面檢討，如果只有開放深夜時段何必檢討半年？包括號誌管控、標線規劃等都可以解決，推給公車數量太多完全是藉口，未來不分藍綠會努力爭取新的方案。