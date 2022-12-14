北市議會泛藍勢力過半　國民黨3組人馬參與初選搶選議長

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市正副議長選舉將在25日新科議員就職當天舉行。此次國民黨拿下31席議員席次，再加上新黨、無黨籍等泛藍勢力，已有過半實力，篤定可以拿下正副議長寶座，關鍵只在於明(15日)黨內初選哪一組人馬出線。另外，民進黨儘管無法與國民黨一爭高下，仍然推出資深的李建昌搭檔劉耀仁的組合，並盡力爭取非藍勢力的支持。

根據國民黨北市黨部規畫，預計在15日上午於黨團辦公室舉行正副議長人選的初選投票。目前已有現任正副議長陳錦祥與葉林傳、喊出「世代交替」的戴錫欽與陳炳甫搭檔角逐正副議長，國民黨副秘書長李彥秀則競逐議長。另外，秦慧珠則壓線登記參選副議長。

高喊世代交替的戴錫欽受訪時說，希望透過年輕世代的角逐建立良性競爭，「在黨內公平遊戲規則下的良性競爭，對國民黨是好的，對整體台灣政治也是好的循環」。而李彥秀則表示，議會同仁不論老幹還是新枝都有各有強項，「競爭不見得是壞事」，但不希望為了這次選舉打壞整個黨內的團結。

民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，昨天黨團會議決定，由8屆議員李建昌搭配6屆的劉耀仁，2位資深議員參選正、副議長。張說，若民進黨團有作成決議、有一致的共識，就不會有跑票問題；若黨團沒有做成決議，就是自由選舉。至於是否會爭取第三勢力支持？

張茂楠說，會盡量爭取支持，不排除找民眾黨、社民黨的苗博雅以及林亮君等少數勢力支持，陸續都有接觸當中。

民眾黨團總召黃瀞瑩說，目前尚未與其他黨派人選接觸，但民眾黨議會黨團希望秉持超越黨派、打破藍綠框架、維護小黨議員問政權、議事透明等原則，讓過去8年柯市府仍待完成的重要政策在議會順利推動，真正為市民朋友的權益福祉著想，才是真正優質的正副議長人選。