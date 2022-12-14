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徐巧芯表態爭立委　蔡正元讚「好事一樁」但仍要注意1事

▲▼蔡正元。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

▲蔡正元表示，國民黨的世代交替、考驗與競爭是好事一樁。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

記者江采蓁／綜合報導

連任成功的台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，展現爭取2024立委企圖心，也意味著屆時勢必會強碰同黨資深立委費鴻泰。對此，同黨前立委蔡正元13日透過臉書指出，世代交替、考驗與競爭是好事一樁，但也要注意競爭時不產生裂痕。

徐巧芯12日受訪時被問到是否前進中央，挑戰2024立委，她大方表示，只要有機會一定會參加，且直言國民黨到了一個世代快速交替的時候，她也指出，在初選中會遇到現任立委費鴻泰，但這不是兩人間的競爭，而是她對自己的挑戰。對此，費鴻泰則表示，此刻徐巧芯講什麼話他通通都尊重，但把黨的事情先做好，黨的選戰多想一點，這樣比較好。

針對國民黨的「世代交替與競爭」，蔡正元也表示支持，他指出，雖然時機點有些唐突，但這畢竟是好事，有年輕ㄧ代願意出面挑戰年長ㄧ代，產生世代交替的結果當然是好事，但也要是很強的年輕一代才行，年輕一代如果不如年長一代，光憑年紀輕也沒什麼用，「所以要世代競爭，以證明年紀輕的能力夠。」他提到，徐巧芯要挑戰費鴻泰，當然是世代交替，但也要世代公平競爭，才能證明徐巧芯比費鴻泰強才行，兩人都是在地政治人物，很適合就地公平競爭。

蔡正元認為，目前國民黨的立委年紀偏高，確實也到了該世代交替的時候，但也應該通過世代競爭產生交替，才能確保生機勃勃的年輕世代出現。他最後表示，徐巧芯要挑戰費鴻泰，應該讓國民黨見證「世代交替、考驗與競爭」是好事ㄧ樁，但要注意競爭時不產生裂痕。此文一出，徐巧芯也在底下留言表示，「謝謝蔡委員，沒錯，我自己需要更努力、更強、更能夠發揮監督民進黨的力量，成為能夠勝選的人，才有資格代表國民黨！」

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關鍵字：

徐巧芯費鴻泰立委蔡正元國民黨世代交替

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