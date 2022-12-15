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小偷帶「女友」把風　3次上門要iPhone！通訊行損失大了

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉1家通訊行發生搶案，1名男竊嫌佯裝成顧客，於12日晚間3度上門詢問購買手機，因為之前已經來過兩次，讓周姓業者卸下心防，還詢問保護殼贈品等等，趁著業者轉身拿保護殼時，男子順手將兩支iPhone手機竊走，導致業者損失5萬6800元。警方調閱路口監視器後，已查到犯嫌作案用機車，將積極追緝犯嫌到案。

▲男竊嫌偷通訊行2支iphone手機。（圖／民眾提供）

▲男竊嫌偷通訊行2支iphone手機。（圖／民眾提供）

偷竊案件發生於12日晚上大約8點，周姓業者表示，這男犯嫌之前已經來過2次，第一次是12月5日下午4點多，這一次在他戴起安全帽，在店內待了較長時間，所以印象很深刻。

▲男竊嫌偷通訊行2支iphone手機。（圖／民眾提供）

▲男竊嫌偷通訊行2支iphone手機。（圖／民眾提供）

業者指出，男犯嫌一直討價還價，希望一次買兩支手機，價格可以再低，然後頻頻問贈品，之後走到配件區好像在查看地形，還說要「跟外頭的朋友（女友）商量」，最後就說再考慮看看離開。

12日晚間這名男犯嫌第3次進到店內，又說要買iPhone13、iPhone14 PLUS 2支手機，總價5萬6800元，還詢問贈品保護殼，店家想說男子之前已經來過2次了，就卸下防備，沒想到就在轉身取保護殼時，他就竊走2支手機，轉頭出店門騎機車揚長而去，店員要追出去還差點摔倒。和美警分局強調，已調閱沿線路口監視器追查，目前已鎖定作案機車，將犯嫌追捕到案。

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