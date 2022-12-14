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社會 社會焦點 保障人權

員旅睡人夫經理啪聲太大！機上蓋毯子動來動去　同事全錄給正宮

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化已婚保險業經理趁員工旅遊，和女同事睡同房發出「震動巨響」，被同事錄下來向正宮告狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一從事保險業人妻趁到國外員工旅遊，主動和同事換房只為和已婚男經理睡一起，夜間兩人在房內發出「震動巨響」，被同事通通錄下來，兩人回程還不避嫌換座位坐在一起，還蓋同一條毛毯，在下面「動來動去」，事後這些親密舉動都傳入經理的妻子耳裡，妻子一怒告上法院向兩人求償120萬元。彰化地院審理，認為兩人侵害配偶權，應賠償40萬元，全案還可上訴。

正宮主張，她與丈夫阿強（化名）婚後都在保險公司上班，2016年已婚的小三到職後，多次在公司活動主動接近阿強，2017年公司招待他們到倫敦員工旅遊，回國後小三半夜傳訊問阿強「我可愛嗎？我漂亮嗎？你喜歡我嗎？你愛我嗎？」，正好被她看到，直接以阿強手機回覆「請尊重彼此的另一半！」但小三根本不甩她，仍時常和阿強單獨用餐，引發其他同事在背後竊竊私語，向她告狀。

正宮指出，2019年公司又招待阿強和小三的單位到德國、瑞士員工旅遊，小三主動要求同事交換房間，與阿強共睡一晚後，隔日兩人就公開買情侶靴、親密耳語，第2晚小三又和阿強同睡，且在房內喝酒、脫衣，進而發生關係，兩人毫不避嫌的發出巨大聲響及震動，過程都被其他同事錄音錄影。在回程的班機上，兩人更主動換座位坐在一起，蓋同一張毛毯「動來動去」，這些親密互動都經由同事轉述傳到她耳裡。

正宮指控，她於員旅隔月收到2封不具名檢舉信，裡面揭發阿強和小三的姦情，而後兩人影片也傳遍全辦公室，阿強眼見事情瞞不下去，約小三一同向她道歉，但小三在會面時卻口氣不屑質問她「我不能跟經理走在一起，不能一起吃飯，不能聊天嗎？」顯然毫無悔意。

正宮表示，最後她把檢舉信提交公司，小三的主管也帶小三來向她認錯，小三當面坦承那天員工旅遊是她提議換房、主動脫衣爬上經理的床，並請求她原諒，而丈夫也主動把名下土地轉移給她表達懺悔。然而，小三仍持續出入阿強辦公室，甚至發生親密行為，她還在辦公室發現小三的香水、高跟鞋及三根長直染過的頭髮，小三甚至嗆她「不被愛的才是小三」，並在活動中邀阿強跳舞。這些事情都讓她深感痛苦、忍無可忍向2人提告求償120萬元。

全案審理時，阿強和小三全盤否認有亂搞，不過法官查閱其他同事證詞，認為兩人確實有在員旅時同房等情，且阿強也寫下悔過書承認外遇，審酌3人在保險公司任職，正宮年薪約1百至2百萬元，小三年薪約65萬元，阿強年薪約100萬元，判阿強和小三應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

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