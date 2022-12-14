iPhone更新「改掉1功能」被嫌爆！果粉不升級了：自廢武功

▲AirDrop限制開啟10分鐘後關閉。（圖／取自MacRumors）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果經過一個多月的測試，正式發布iOS 16.2，這次更新增加許多新功能，其中包含「AirDrop限制開啟10分鐘後關閉」。然而，該功能卻讓一票果粉搖頭直呼「自廢武功」，反而不想要升級了。

有網友在PTT的iOS板上發文，提到推出新版本後，AirDrop被限制所有人開啟10分鐘，就會關閉。事實上，AirDrop過去並沒有時間限制，且可以選擇對所有人傳送檔案，之所以會特別更新此功能，蘋果說明是為了減少AirDrop垃圾訊息。

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不過消息曝光後，不少網友卻表示，「AirDrop改這樣真的好討厭，我就喜歡收陌生人的Drop」、「因為AirDrop，我決定不升，在大學常會有好心的人傳講義或好看的東西」、「AirDrop（限制後）是要怎麼救人」、「AirDrop超好玩，改掉幹嘛」、「AirDrop改動不升了」、「AirDrop自廢武功」、「AirDrop？傻眼貓咪」、「AirDrop直接給使用者自行選擇就好，強制就很87」。

▲網友直呼AirDrop改動後是自廢武功。（示意圖／記者周亭瑋攝）

另也有網友表示，「AirDrop救人？騷擾比救人多吧」、「AirDrop一直以來都只限聯絡人，完全無感」。

iOS 16.2的更新中，除了AirDrop限制開啟10分鐘後關閉，還新增了Apple Music Sing、「無邊記」App的功能，前者是專為Apple Music訂閱者設計的唱歌KTV功能；後者可幫助使用者在靈活的畫布上整理並以視覺化方式呈現內容，且能在同一處查看、分享與合作，不用擔心排版或頁面太小。

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