美甲師酒後狠刺2男！1人「右腎重傷摘除」　留原地報案：我殺人了

▲一名美甲師酒後情緒失控，拿水果刀攻擊2名男子，其中1人右腎重傷摘除，她行兇後留在原地打電話自首「我殺人了」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／苗栗報導

一名潘姓美甲師在小吃部飲酒後，竟突然從包包內拿出水果刀攻擊2名男子，造成1人臉部撕裂傷、另1人被刺傷右後腰，嚴重到須將摘除右腎，犯案後潘女還冷靜打電話到苗栗頭份分局說「我殺人了」，法官審酌她自首符合減刑，與重傷男子也已和解，2條傷害罪各處拘役30日、有期徒刑6月，均可易科罰金、均緩刑5年。

根據判決，潘姓女子在今年6月13日凌晨，於苗栗縣頭份一間小吃部喝完酒後，突然情緒不穩、不明原因持預藏在包包內的水果刀，攻擊剛從廁所出來的1名男子，導致他受有臉部撕裂傷；接著潘女看另1男子出現，即突然衝向對方，正面環抱住並將刀插入對方右後腰，男子右腎遭刺破、右臂穿刺傷，送醫後因傷勢嚴重、摘除右腎。

潘女行兇後，不慌忙也不逃跑，留在原地自行打電話報案，向警方自首「我殺人了啊」，警方到場將她逮捕，她對所有犯行皆坦承不諱。

檢察官原先依殺人未遂起訴潘女，之後當庭變更為傷害罪，苗栗地院審結，認為潘女於警方到場處理前、到場詢問時，主動承認為犯罪行為人，並接受裁判，依法減輕其刑，雖她因飲酒後情緒失控、無端持水果刀攻擊成傷，且1人傷勢嚴重，但考量她始終認罪，也與重傷男子和解，自己經營美甲工作室等，依2項傷害罪，各處拘役30日、有期徒刑6個月，均可易科罰金，均緩刑5年，須依和解內容支付重傷男損害賠償，全案仍可上訴。