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男家中跌倒撞傷頭「躺床3天」　里港警消破門...鬼門關救回一命

▲里港警消入屋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警消入屋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

獨居的屏東縣九如鄉陳姓男子3天沒有音訊，常與他聊天的友人擔心他發生意外，著急向里港警方求助，警消人員趕往救援，經過一翻折騰，進入屋內，發現他頭部受傷躺在床，緊急將他送醫治療。

▲里港警消入屋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警消入屋救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局於(13)日早上10時許接獲民眾報案，其稱時常一同聚會聊天的陳姓男子，已3日無音訊，趕到他住家外呼喊亦無人回應，因該獨居且已70歲，擔心他安危，遂報警求助。

大平派出所副所長王景宗及警員林俞均、潘志雄獲報後，火速驅車趕往他的住家，發現現場門窗緊閉、敲門亦無人應答，員警憂心他安危，立即與當地代表及村長聯繫企圖取得家屬聯繫資訊，同時通報119進行緊急救援。

警消於老翁住家旁不斷呼喊，由於門窗緊鎖，正準備破門進入搶救時，聽到屋內傳來他發出之微弱聲響，大家都鬆了一口氣，立即由鎖匠開鎖進入屋內；警消進入屋內，看到他癱軟仰躺於臥床上，奄奄一息，馬上合力將老翁抬起送醫救治。

經了解，他頭部有擦挫傷，疑似3日前於住家內不慎跌倒受傷，而後就一直癱臥床上無法起身，幸得友人發現異狀，通報警方處理，集眾人之力才成功將老翁從鬼門關拉回。

里港警分局分局長鄭頴聰肯定大平派出所3名同仁積極救人精神，值為同仁表率。提醒民眾，對於住家附近獨居老人應多予以關心及留意狀況，如有異狀，請立即報警，警方會立即到場協助。

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