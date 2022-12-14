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嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

▲▼ 文雅國小推動國際教育 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 文雅國小推動國際教育 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

文雅國小三年級兩個班與英國Hursthead Junior School三年級學生進行交流合作，彼此透過「泰迪熊計畫」交換方式，將在地的特色彼此介紹給對方，期待透過交流增進彼此認識。

▲▼ 文雅國小推動國際教育 。（圖／嘉義市政府提供）

日前英國Hursthead Junior School寄來包裹，60位師生齊聚英語教室進行「開箱」，學生們非常開心期待，裡面除了卡片之外，還有一隻可愛的松鼠布偶，代表英國學校來到嘉義市文雅國小學習。

學生陳妍妍表示，很高興能收到英國學校的包裹，歡迎小松鼠來到文雅，下次我想介紹嘉義市的噴水池圓環，還有市場裡好吃的杏仁豆腐，讓英國的同學知道嘉義市的好!

▲▼ 文雅國小推動國際教育 。（圖／嘉義市政府提供）

文雅國小推動國際教育，是學校的重要課程，多年來藉由國際教育平台，運用網路視訊、卡片、課程交流、壁畫共作、國際學伴互動或實體參訪交流，累積互動過國家或地區包含歐、亞、美、非各洲已達35國；其中與日本小學校共作的壁畫，更被評選為全球三大典範小學之一，在2020東京奧運的比賽展場展出。在文雅國小，每個學生都有機會在老師的引導下探索國際，認識世界。

本次與英國Hursthead Junior School即是3年級的課程，藉由「泰迪熊計畫」交流模式，介紹彼此家鄉文化及特色。國際教育組組長侯怡如老師透過世界地圖找到英國的位置，並介紹格林威治子午線，認識時區與台灣時間的時差，也運用Google Map認識英國交流的學校，讓學生們更具有臨場感。

▲▼ 文雅國小推動國際教育 。（圖／嘉義市政府提供）

學生黃群祐表示，能與英國交流很棒，因為我們可以認識不同地方的人，我對他們城市的特色也很好奇，也希望知道英國的同學能介紹，同時也祝福他們考試有好成績。

學生田雨潔表示，很開心收到英國同學的卡片，希望他們有機會到台灣嘉義來玩!我想請他們吃吃嘉義市美食-雞肉飯。

文雅未來預計要與英國交流學校一起執行鬱金香種植以及泰迪熊交流日記計畫，內容從生活的學習到城市文化分享。校長黃金木表示，文雅國小推動國際教育，這是一系列有趣的課程，著重在不同文化探索與理解，期待能與聯合國SDGs4優質教育呼應，讓學生帶著在地特色文化走出去，看見不同國家，透過交流，理解與尊重文化多樣性，成為良善世界公民。

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