嘉義市校長遴選出爐　志航國小鄭宛鈺、文雅國小黃金木

▲▼嘉義市111學年度校長遴選，志航國小鄭宛鈺(圖右)、文雅國小黃金木 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府111學年度公立國民小學第一次校長遴選會議，經由聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，由鄭宛鈺獲遴選為志航國小校長、黃金木獲遴選為文雅國小校長，111年8月1日起生效就任。

市長黃敏惠表示，「教育決定人才，人才決定未來」，因為深知教育對一個國家一個城市競爭力的重要性，因此，在市政的推動，最重要的工作就是教育的工作，所以市府特別重視校長遴選。現任志航國小吳秋鋒校長及文雅國小沈煥東校長因個人生涯規劃申請在8月1日退休，為讓校務工作無縫接軌，辦理校長遴選工作，期許選出的鄭宛鈺校長及黃金木校長能承擔起帶領志航國小及文雅國小再創卓越的重責大任。

新任志航國小校長，目前是英語教學資源中心主任的鄭宛鈺表示，自己是志航國小第19屆畢業生，一直以身為志航人為榮，能夠回母校服務是一件非常棒的事，未來希望能把志航人培育成志向遠大的樂學領航員。如果學生要飛往世界，那麼他們需要國際視野和雙語能力，我們要給孩子翅膀，幫助學生培養成功的自信心和不怕失敗的能力，讓他們能夠安心學習、勇敢飛翔，未來就算遇到挫折也有勇氣繼續往前邁進。

新任文雅國小校長，也是文雅國小第一任校長的黃金木表示，期望把文雅國小打造成跟世界連結的學校，因此我們要培養孩子雙語能力、閱讀力、好心腸、科技力、國際競合力等五種能力，既然要跟國際接軌，這些能力是必要的，自己的校園經營理念是以孩子為中心，專業為導向，社區是重要的夥伴，來營造文雅國小的品質和特色。