文雅國小雙語運動會　宣誓解說與裁判都「講英文」

▲文雅國小創新雙語運動會，師生跟著外國老師動一動。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文雅國小實施沉浸式英話教學已經邁入第四年，持續獲得教育部沉浸式英語教學績優種子學校的肯定，110學年度起申請部份領域融入雙語課程計畫，目前在三年級與四年級的健體領域、藝術與人文領域實施全英語教學，此計畫由國教署核配之外籍英語教師Andrew Highfill具有體育教學專長，全力支援學校健體課程發展，於12月4日辦理的健康促進雙語運動會中協同全校教職員共同扮演引導學生的角色，充份體現外師融入校園，建置雙語學習情境的典範。

教務主任陳思潔說，文雅國小於前(108)年文雅國小第一次嘗試於每年舉辦一次的運動會開幕典禮中，以全英語方式進行，對於全校同學而言是一項新奇又好玩的體驗；典禮從學生司儀宣讀流程開始，包含來賓校長會長的致詞、運動員集合整隊進場，與運動員代表宣誓……全程使用英語之外，再增加定向越野及趣味競賽的裁判解說以雙語進行，不僅由老師習慣說、學生家長也習慣聽，語言的學習需要提供使用的環境，文雅國小正藉由親師生共同參與的活動，創造使用雙語與學習雙語的契機。

校長沈煥東表示，文雅國小之所以能有這樣的創舉，是因為平時提供很豐富的機會讓學生使用英語，包括與外國學伴視訊，接待外國友人到校交流時也都需要使用英語；校園不僅有外師，也有外師的孩子就讀三年級與四年級，英語的使用在文雅校園中已成日常與理所當然。

全程以英文致詞的家長會會長楊偉霖先生表示，從事貿易工作的他雖未留過學，但也常以英語為溝通語言，尤其也理解到英語對孩子學習的重要性；特別感謝學校在運動會中安排了很多使用英語的機制，刻意製造英語脫口說的環境，相信對孩子敢於開口說英語具有非常好的啟發作用。三年級的葉治麟同學表示，在教室裡外師Andy老師的孩子Caleb就坐在她的旁邊，治麟偶爾會有機會幫Caleb翻譯，更多的機會是下課時間一起遊戲，英語是他們溝通很自然會使用到的語言，讓治麟同學深深的感受到學習英語是有用的、是必須的。

定向越野比賽與趣味競賽中，本國籍與外籍的老師均以英語進行解說與裁判，看著孩子專注的聽著解說與熱烈參與活動，展現孩子學習英語的無限潛能與英語使用的自然存在。運動員宣誓代表洪洋同學雖然學了幾年的英語，對於以英文進行運動員宣誓，讓洪洋有機會大聲的說英文，提升口說英語的自信心。