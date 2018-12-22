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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

2018年最受國人青睞保單　利變增額壽險、美元保單及失能照護險

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▲▼利率。（示意圖／達志影像）

▲利率走向也牽動保險公司設計保單商品趨勢。（示意圖／達志影像）

記者李蕙璇／台北報導

保經公司盤點2018年最受其保戶高投保率前三名保單是利變增額壽險、美元保單及失能照護險，保險業者研判藉此可以看出國人未來退休可能面臨的現金流及長期看護的風險，愈來愈願意提早準備。

磊山保險經記人公司調查其全國北中南業務同仁銷售概況，整理出目前最受民眾青睞的前三大類保單為利變增額壽險、美元保單、失能照護險。而保險經紀人公司與保險代理人都是代理銷售多家產壽險公司的保單商品。

磊山保經執行副董事長黃金木表示，利變壽險受支持第一個原因是低利率時代，希望尋找較佳的資產累積工具，利變壽險向下提供預定利率的最低保證，向上有宣告利率的期待值，脫穎而出。其二是國內人口老化、少子化問題愈來愈嚴重，促使民眾提前為自己準備退休規畫的需求增加。

美元保單受歡迎的原因與利變壽險部分相似，因台、美兩地利差過大，以致目前美元保單預定利率已接近4%，遠高於新台幣保單，保費相對便宜，若是美元利變保單，則宣告利率也高於新台幣保單，有雙重誘因。但美元等外幣保單有匯兌換算風險，只是美元相對澳幣、人民幣等匯率相對穩定，投保前一定要確實了解。

失能照護險部分則是因為理賠範圍簡單易懂，採用失能扶助（過去稱為殘廢）等級表認定，相對傳統長期照護險採用巴氏量表，範圍更明確。再者以失能扶助等級表作基準，不論因意外或疾病致殘，依嚴重程度給付失能生活扶助金，理賠爭議少，加上理賠範圍涵蓋意外、疾病引起的保險事故，保費相對傳統長照險便宜，成為民眾投保的優先選項之一。

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關鍵字：利變增額壽險,美元保單,失能險,失能照護險,2018年,保單,磊山保經,黃金木

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