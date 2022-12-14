90歲嬤「手掌可以觸地」超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

▲台大雲林分院復健部專業物理治療師團隊，為麻園社區的長輩們開設「銀髮好活力運動課程」，訓練長者們的肌力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院阿波羅計畫與莿桐鄉蒜鄉麻園社區營造協會共同舉辦「銀髮好活力」社區運動課程，物理治療師設計出各種逗趣的課程，晒衣夾夾在手指上猜拳，刺激末端血液循環兼訓練大腦、折氣球、拍氣球等，運動之餘讓長者重溫童趣。蒜鄉麻園社區長輩一起展現出過去3個月來的訓練成果。

台大醫院雲林分院復健部主任陳信水醫務特助表示，今年9月起由復健部專業物理治療師團隊，以每週兩小時的時間，為麻園社區的長輩們開設「動一動、吃健康，銀髮好活力運動課程」，透過彈力帶、甜甜圈、握力球等各式健身器材，訓練長者們的肌力。

▲麻園社區務農的長者雖多，但他們的上肢肌力卻並不強壯，部分長者甚至堪稱不足，因此團隊決定透過運動課程的介入改善肌力問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蒜鄉麻園社區黃素玲理事長表示，感謝台大醫院雲林分院阿波羅計畫自2018年起進駐本社區據點服務，今年還特別設計一系列銀髮課程，請來醫院的物理治療師為長者上課，老師上課很有活力，讓長輩們也不敢懈怠，各個專心聽講，每位長輩運動完都神清氣爽，體力變得更好了。

經過3個月的運動課程訓練，長輩們平均上肢肌力明顯變強，行動也變得更敏捷，阿波羅計畫主持人神經部張楷杰主任分享長輩「肌樂」訓練成果。90歲陳阿嬤原本背、筋硬邦邦，強健肌力後可以一秒蹲下、起立，還能連續動作，柔軟度也增加，手掌能觸地。

張楷杰主任指出，數年來，社區從幹部到志工始終秉持熱情，甚至不畏疫情期間的風險，持續為長者量測各項生理數據；這些數據再傳輸到台大醫院雲林分院交由專業團隊分析，分析結果顯示，麻園社區務農的長者雖多，但他們的上肢肌力卻並不強壯，部分長者甚至堪稱不足，因此團隊決定透過運動課程的介入改善肌力問題。

陳信水醫務特助表示，高齡長者的健康維持及就醫需求是台大醫院雲林分院始終放在心上的問題，因此醫療團隊主動出擊，2018 年阿波羅計畫開始執行包括 「每日一蛋、遠距營養、復健、多重用藥指導」等各種介入措施，並於2021年起發放各式遠距生理測量儀器到社區，再由志工或長者自行測量血壓、血氧及肌耐力，由台大醫院雲林分院負責長期的追蹤與分析，繼而精準投入長者所需要的資源與協助，完善長者健康促進照護。

▲90歲陳阿嬤原本背、筋硬邦邦，強健肌力後可以一秒蹲下、起立，還能連續動作，柔軟度也增加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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