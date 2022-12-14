寒流要來了　老母秒拿「冬天神器」！一眾讚：比暖暖包還熱

▲天氣變冷，媽媽就從櫃子裡翻出這樣神器。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

寒流要來了，他1張照片勾起一群人的回憶，紛紛大讚此時拿出來正好。有網友日前在臉書「●【爆廢公社公開版】●」PO文，「某日早晨，家中老母在櫃子裡拿出這個神器……還有誰知道這是幹嘛用的嗎？」就有人秒認出神物，「是懷爐啊」、「這是冬天的神器」、「好用的東西，暖呼呼的。」

這位網友貼出照片，一看到這樣有著黃銅色、正圓形外觀的東西，有人就秒給解答，「懷爐不是嗎？電池式的，還要加煤油的樣子」、「暖爐啊！要加煤油」、「加煤油的小白兔暖暖包」、「加油的手爐（要小心油），不建議小孩子使用，會很燙。」

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▲加燃油的懷爐比暖暖包的熱度還高。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

照片也被「爆料公社」轉傳到粉專，不少人驚呼懷念，「30幾年前用過，當時算最新科技」、「是以前的暖暖包www」、「老一輩的暖暖包-懷爐」、「懷爐，以前我爸爸還在的時候，冬天都會用」、「這算古董了，我家之前有，好幾年了，以前的暖暖包，要加去漬油」、「懷爐，要有一個裝電池的點火器。」

還有網友笑讚，「這是冬天的神器」、「這比暖暖包熱多了」、「用環保去漬油才沒有味道，溫暖可持續8小時很好用」、「這個超熱的……以前家裡好幾個」、「好用的東西，暖呼呼的。」

據了解，先前曾有人PO文提問，暖暖包和懷爐到底哪一種比較好用？內行認為各有利弊，暖暖包雖然方便，但熱度遠輸懷爐；懷爐因為是用油當燃料，熱度會高出許多，但如果是用煤油或去漬油，就會有油臭味，可以改用打火機油或環保去漬油，但使用時一定要小心。