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曾說「柯文哲步調快」離職！前教育局長回任　鄭世維：每階段任務不同

▲▼蔣萬安陣營發言人鄭世維。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安14日公布第二波人事，其中台北市長柯文哲2014年聘任的教育局長湯志民回任，以及現任勞動局長高寶華留任，另外新任資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱年僅37歲。針對湯志民回任，蔣萬安陣營發言人鄭世維表示，每個階段都有每階段任務，蔣萬安要借重其專業。

蔣萬安14日再度透過新聞稿，公布7名文教體系成員，包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、勞動局長高寶華、兵役局長李治安。鄭世維14日於市民基地受訪時表示，此次除了專業和公務熟手之外，三大特點是民間人士、年輕和創意。

至於教育局長找柯市府以前的局長湯志民，然而當初湯志民離開時曾說「柯文哲步調比較快」？鄭世維說，每個階段都有每個階段的任務，湯志民過去雖然有擔任過教育局長，這次再度延攬，除了教育體系要有熟手之外，現在少子化後學校廳舍有很多空間，湯志民在校園EOD規劃空間上有專長，蔣萬安要借重其專業。

由於外傳蔣萬安要將民政局合併兵役局，但已有公布民政、兵役局長人選，是否有些尷尬？鄭世維回應，不會，未來中央兵役政策走向如何，如果要整併的話，也必須要有專業人士，如果要擴大兵役政策，李治安是最適合人選。

此次資訊局、法務局長都相當年輕，鄭世維指出，大家都在講世代交替，他認為不只要世代交替，還要世代提攜，如何提攜年輕人有公務歷練機會，從此次人事上就可看出，也希望利用其民間專長發揮到公務系統領域。

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