登記參選北市議長！　戴錫欽：加速國民黨世代交替

▲台北市議員戴錫欽登記參選議長。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉結束後，各地方縣市議會的議長選舉緊接著登場。在台北市部分，近來國民黨內部開始操作世代交替話題，也延燒到議長之爭。在黨內屬中壯派的議員戴錫欽，14日登記參選議長，他受訪時說，希望透過年輕世代的角逐建立良性競爭，「在黨內公平遊戲規則下的良性競爭，對國民黨是好的，對整體台灣政治也是好的循環」。

戴錫欽表示，很高興有機會爭取黨團同志的認同、爭取為大家服務的機會，台北市是首善之都，國民黨這次在台北市議會黨團實質過半，「如果能爭取到黨團支持來角逐議長角色，我的目標非常簡單，希望加速國民黨的世代交替」。

而站在整體議會角度，戴錫欽也說，希望能繼續提升議會的問政品質，也能協助蔣萬安市長在市政上落實更多的監督跟建設，得到市民的認同。

戴錫欽強調，議長的角色本身是議會的大家長，怎麼樣跟市府站在對等互惠的原則、扮演好監督角色，符合民眾期待，是未來提升整體議會問政品質非常重要的工作。

戴錫欽說，國民黨、民進黨競爭過程中，國民黨較為人詬病的就是人才輪替、世代交替速度感不上民進黨，這不應該只是一個口號，隨著這次蔣萬安能順利當選台北市長，也代表台北市民對國民黨加速世代交替議題的重視。

戴錫欽表示，未來的議長除了世代交替的面向外，怎麼樣能全面提升議會問政品質、符合首都議會大家的期待，以及在監督透明方面做得更加落實，包括議會本身的預算、人事制度能更公開透明符合外界期待，同時讓所有議員不分黨派在問政、質詢過程中能確保職權能全面發揮，這都是未來台北市議會做為議長、副議長必須扮演的角色。

戴錫欽強調，希望透過這樣年輕世代的角逐，建立一個良性競爭，雖然不管是正副議長選舉還是立委補選、未來的立委提名，都存在這樣的現象，這是在黨內公平遊戲規則下的良性競爭，這樣的良性競爭對國民黨是好的，對整體台灣政治也是好的循環。