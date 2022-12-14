蔣萬安當選18天僅6天公開行程　小內閣難尋？鄭世維：盼延攬優質人才

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安14日公布第二波小內閣人事，外界關注立委林奕華動向，但此次第二波名單中，也沒有第二名副市長人選。被問到副市長名單是否能在12月25日前曝光？蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，還在持續徵詢且延攬中，台中市長盧秀燕曾說蔣萬安人選太多，或許蔣希望從中挑更好的人選。

鄭世維14日在市民基地受訪，針對第二波人事仍不見第二名副市長名單，鄭世維表示，蔣萬安還在持續徵詢且延攬相關人士，如果確定就會跟外界報告，至於能否在12月25日就職前到位，蔣萬安會持續做徵詢延攬，希望能到位。

至於第三波人事何時公布，以及第二名副市長若無法在12月25日前出現，藝文相關局處是否由副秘書長暫管？鄭世維回應，相關作業持續進行中，等到上任時蔣萬安會跟大家說明。

媒體追問，是否在等林奕華？鄭世維說，林奕華現在是交接小組窗口成員，先將交接事項辦好，未來人事如何安排，是蔣萬安的權限。

另外，蔣萬安當選18天僅6天公開行程，小內閣成員是否真的難尋？鄭世維提及，蔣萬安剩下差不多十多天就要上任，現在除了延攬專業優質人才外，台中市長盧秀燕就曾說「人選太多」，或許蔣萬安希望從中挑選更好、更適合且能服務的人選，未來上任後所有局處首長就會跟大家見面。

▲蔣萬安陣營發言人鄭世維。（圖／記者陳家豪攝）