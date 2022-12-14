陽明山低溫-3.7℃！　PTT回憶6年前「霸王級寒流」：市區看到雪

記者施怡妏／綜合報導

今年最冷冬日即將到來，中央氣象局預報，局部地區低溫可能降至6度到7度，普遍低溫10度以下，有網友表示，看到新聞報導寒流來襲，想起2016年的霸王級寒流，當時他還在考學測，邊寫字邊發抖，不禁好奇問，「當年霸王級寒流到底有多冷？」貼文掀起網友討論。





▲入冬首波寒流周六到。（圖／記者李毓康攝）

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原PO在PTT發文，周末有霸王級寒流，北部預計4-6度，連平常暖暖的南部也會降到10度以下，不禁想起6年前的霸王級寒流，那時的他在考學測，「戴著手套寫字手還會發抖那種，而且當天還飄著毛毛雨，一整個濕冷讓人超級難受，那我就問你各位，對當年霸王級寒流的印象是什麼？有卦嗎？」

貼文一出，網友紛紛回憶，「近20年來唯一一次有像回到小時候冬天的感覺」、「我第一次在高雄路上走到發抖」、「那次我都躲到墾丁了，結果還是冷到龜在房間」、「睪丸扁掉」、「我永遠記得那天我買了一鍋薑母鴨，沒吃完想冰冰箱隔天吃，結果我媽說現在陽台比冰箱還冷（2度），我就把一鍋薑母鴨加蓋放在陽台冰」、「陽明山鞍部站-3.7℃」。

不少網友都提到，印象最深刻的就是平地下雪，「市區下雪」、「平地下雪啊，路邊的小水坑直接結冰」、「連我爸八十幾歲也第一次在平地看到雪」、「陽明山的雪線下降到文化大學，真的是絕無僅有」、「超級冷，新北市區飄雪」、「台中大坑都可以下雪，扯到爆」。





▲網友們最有印象的就是下雪。（圖／翻攝自PTT）

天氣職人吳聖宇指出，受到周末寒流影響，預估台北市區的低溫應該會落在7、8度左右，郊區應該會再低個1、2度，最低溫的時間發生在周六晚間起到周一清晨之間，周一白天後略有回溫。

如果以台北市來說的話，周日清晨（冷平流最強）跟周一清晨（輻射冷卻）應該會是兩個最有可能發生低溫的時間點。降雨部分則是在周六晚間起明顯減少，周日可能還有飄雨機會，周一有機會雨停甚至見日。

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