連2天清晨都6°C！冷平流＋輻射冷卻發威　專家曝「最低溫」時段

▲周末寒流來襲，低溫下探6度。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

周五鋒面通過，全台各地都有雨，緊接著寒流將南下影響天氣，預估台北市區的低溫應該會落在7、8度左右，郊區會再低1、2度，氣象專家吳聖宇表示，周六晚上開始降雨明顯減少，最低溫時間點落在冷平流最強的周日清晨及輻射冷卻的周一清晨。

天氣職人吳聖宇指出，受到周末寒流影響，預估台北市區的低溫應該會落在7、8度左右，郊區應該會再低個1、2度，最低溫的時間發生在周六晚間起到周一清晨之間，周一白天後略有回溫。

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如果以台北市來說的話，周日清晨（冷平流最強）跟周一清晨（輻射冷卻）應該會是兩個最有可能發生低溫的時間點。降雨部分則是在周六晚間起明顯減少，周日可能還有飄雨機會，周一有機會雨停甚至見日。

吳聖宇提醒，從預報來看，下周溫度不會有明顯上升的情況，還會維持一段比較冷的溫度，不過日夜溫度起伏明顯變大，配合前述的降雨減少或停止，下周台北將會是乾冷型天氣。

▲冷空氣影響期間天氣由濕轉乾，周末山區有望降雪。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員趙竑表示，周五以後鋒面將在台灣附近建立並通過，全台各地都有雨，中部以北、東半部雨勢較大，鋒面通過後寒流南下，各地溫度直直落，北部、東半部降雨仍多，中南部降雨集中在山區，周日天氣轉乾，整體雨勢、雨區都縮小，下周一、二降雨更減緩。

在寒流南下前，北台灣溫度都差不多落在15、16度，其他地區高溫仍有20度以上，周五以後溫度明顯下降，最低溫時刻落在周日清晨，北台灣只有6、7度，其他地區8到10度。

下周一寒流減弱、水氣減少，天氣轉乾但要留意輻射冷卻，西半部空曠地區可能有6、7度低溫，北部低溫約7、8度，之後因陽光照射，白天溫度都會逐漸回升。

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