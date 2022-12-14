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台灣交通如「行人地獄」？人行道普及率曝：11年提升27%

▲台灣交通被CNN評為「行人地獄」，營建署公布「人行道普及率」回應了。（圖／營建署提供）

▲台灣交通被CNN評為「行人地獄」，營建署公布「人行道普及率」回應了。（圖／營建署提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國有線電視網（CNN）近日報導台灣交通險象環生，猶如「行人地獄」，恐不利觀光發展。對此，內政部營建署表示，在硬體面部分既有市區道路會持續進行改善，另外也透過政策宣導提升民眾交通素養，讓整體交通環境能朝向更佳環境發展。

營建署指出，為落實「道路以人為本」精神及建構國內友善通行空間，自2007年起推動相關改善計畫，包含「既有市區道路景觀與人行環境改善計畫」、「市區道路人本環境建設計畫」及「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」補助各直轄市、縣(市)政府新建及改善人行道。

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▲台灣交通被CNN評為「行人地獄」，營建署公布「人行道普及率」回應了。（圖／營建署）

▲台灣歷年人行道普及率。

營建署表示，全國設有人行道的市區道路長度從2011年的3570公里增加至9806公里，人行道普及率（有人行道的道路長度佔道路總長度比率）也從15.97%提升至今年的43.86%。而為改善整體行人通行安全，除改善既有道路品質外，也持續更新相關規範，去年8月及今年2月分別修正頒布「市區道路及附屬工程設計標準」及「市區道路及附屬工程設計規範」。

另外，為督促各直轄市、縣（市）政府對於市區道路人行環境工程之辦理成效與管理情況，營建署自2007年起每年度辦理「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，項目包含考評路段通行的暢行性、舒適性、安全性及使用性，以及整體轄區人行道普及率、適宜性比率等面向來進行評核，並將考評成果對外發布，督促各縣市政府重視及改善人行環境並提升通行安全。

▲台灣交通被CNN評為「行人地獄」，營建署公布「人行道普及率」回應了。（圖／營建署）

營建署說明，經過14年來的政策推動與經費支持下，讓各縣市與鄉鎮公所重視道路養護與人行環境的改善與建置工作，並逐年提升市區道路整體品質，確實提升用路人權益與安全，「此外，地方政府也配合無障礙通行環境，積極排除交通違規情形，並進行停車管理，共同推動友善步行環境，讓人、車能夠互相尊重彼此的公共通行權益。」

營建署強調，隨著社會人口結構改變與都市發展情形未來道路規劃政策也必須時時進行滾動式的調整，以建構出符合不同年齡層族群使用需求的通行環境，也能降低交通事故發生的風險，打造出尊嚴、安全、舒適、無障礙的人本交通環境。

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