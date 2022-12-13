交通死亡10年新高！洗刷「行人地獄」汙名　交長：不讓行人重罰6千

▲交通部長王國材出席道路交通安全科技發展與政策願景研討會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

CNN日前報導台灣交通宛如「行人地獄」，民眾黨立委邱臣遠今召開記者會，質疑蔡英文總統上任後，交通死亡人數達每年2293人，創10年新高。交通部長王國材今(12/13)受訪時表示，針對不禮讓行人已提案修法，罰則將從3600元加重為6千元，下周立院交委會將審查，三讀通過後將盡快上路。

美國有線電視新聞網CNN近日報導台灣交通狀況，點名許多機車與車輛駕駛不尊重行人路權、橫衝直撞，還引述說法稱宛如「地獄」的台灣交通對觀光業將造成影響。民眾黨立委邱臣遠與北市新科議員張志豪今(12/13)上午也舉行記者會，質疑總統蔡英文上任、蘇貞昌擔任行政院長後，交通死亡人數達每年2293人，創10年新高。

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交通部長王國材今出席「道路交通安全科技發展與政策願景」研討會受訪時表示，這次CNN報導主要針對人行空間，這幾年交通部跟內政部推動公路路線設計標準，針對市區或行人需求設置人行道，但比較嚴重是既成道路，包括普遍人行道無法貫通，騎樓被佔用，駕駛不尊重行人路權等，交通部道安會和縣市道安會報都在努力進行。

▲交通部長王國材出席道路交通安全科技發展與政策願景研討會。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，其中針對汽機車駕駛人不禮讓行人部分，今年4月交通部已經提報立法院道路交通管理處罰條例44條修正案，不禮讓行人會有重罰，罰則將從3600元提高到6000元，他個人期待罰則再高一點，下周會在立法院交通委員會審查，若立院三讀通過，希望上路實施時程越快越好。

根據「道路交通管理處罰條例」修正草案規劃，汽機車駕駛行經行人穿越道或行人可通行之交叉路口，不暫停讓行人先行通過者，罰款將從3600元提高到6000元，違規點數從1點增加到2點。

▲交通部長王國材出席道路交通安全科技發展與政策願景研討會。（圖／記者李姿慧攝）

除加重罰則外，王國材表示，道路安全或是人行空間改善也是持續必須努力方向，過往都市計畫或是市區道路建設以車為本，現在要把過去沒有做好部分進行改善，這幾年也有努力，包括道路重整時施作人行道，找不到空間也會劃設標線讓行人走，但的確都還不足，會持續來努力。

王國材說，交通部近來也花很多力氣推動短期改善，包括速度管理等，針對死亡人數增加比較多的重點縣市，每周用數據管理，期待後面幾個月繼續努力，不管是中央或地方都把道安當作最重要工作項目，雖然不如人意，但會繼續努力。

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