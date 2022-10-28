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社會 社會焦點 保障人權

趙藤雄大巨蛋案判刑7年理由曝　高官收賄3550萬淪「賣場打工」

▲▼李述德與大巨蛋。（圖／張一中、季相儒攝／合成圖）

▲前台北市財政局長李述德圖利遠雄大巨蛋遭判刑9年。（資料照／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

遠雄集團董事長趙藤雄因涉及大巨蛋弊案、為爭取眷改標案行賄官員等多項犯行，28日被台北地院依《貪污治罪條例》判刑7年，全案其餘30名遭起訴被告，除冠德創辦人馬玉山死亡而公訴不受理，20人獲判無罪，有罪且判刑最重的是新北市議員周勝考，遭判有期徒刑10年，至於前營建署城鄉分署長洪嘉宏，繳回收賄所得3550萬元後，生活落魄，連法官都同情，減刑輕判8年2月。

台北地檢署2017年起訴的遠雄大巨蛋弊案共分4大部分，包括台北大巨蛋弊案、新北土城與新莊土地開發弊案、營建署眷改都更案、遠雄人壽掏空弊案，趙藤雄被起訴求刑24年，與法院一審判決結果落差極大，北檢回應表示，待收受判決書後，再行研議是否提起上訴。

▲▼遠雄案偵結，檢方借提趙藤雄(西裝)、周勝考(白衣)、洪嘉宏(後)。（圖／記者楊佩琪攝）

▲趙藤雄(西裝)、周勝考(白衣)、洪嘉宏(後)都曾因巨蛋案遭收押。（圖／資料照）

遠雄弊案中，最受關注的是台北市府大巨蛋案，李述德在2014年7月22日到9月23日間，受當時台北市長馬英九指示，全權處理大巨蛋議約，卻主導變更地上權、興建營運等契約內容，讓遠雄免繳營運權利金等多項好處，還造成市府後續難以督促遠雄履約，嚴重損害市民權益，但李述德犯後飾詞狡辯，難認態度良好，被依圖利罪判刑9年，褫奪公權5年。

而趙藤雄除了取得大巨蛋興建外，為了加速新北市土城開發案審議，行賄老友、新北市議員周勝考，用大巨蛋的土方工程為條件，交換周勝考在環評會議上護航，另外又以價值10萬多元的正官庄人蔘禮盒、近7萬元的花蓮遠雄悅來飯店4天3夜免費住宿，行賄新北市城鄉局審議科長海治平，換取推動土城、新莊開發案。周勝考共被判刑10年，褫奪公權5年，另有6月徒刑得易科罰金；海治平也因收賄罪，判刑4年10月，褫奪公權3年。

▲▼國民黨籍議員周勝考。（圖／資料照）

▲新北市議員周勝考遭判刑10年最重。（圖／資料照

在眷改案部分，前營建署城鄉分署從2011年起，負責全國各地眷改土地標售，當時分署長洪嘉宏剛在新北市新店區買新房，又有不少投資，機須開拓財源，見眷改案有利可圖，透過中間人以新竹東大路、台中南屯、等多個眷改案，向有意投標的遠雄集團、冠德建設、理銘開發等3建商期約行賄總計上億元。

洪嘉宏之後陸續收到賄款3550萬元，並交給妻子等人協助藏匿，但2014年5月間，爆發營建署長葉世文貪瀆案，趙藤雄遭收押禁見，洪嘉宏沒能繼續收到錢，直到本案遭查獲後，洪嘉宏遭監察院彈劾拔官，丟了公職，又因涉案無法再取得都市開發相關證照，現在沒有收入，只能靠過去朋友偶而提供工作機會，連賣場擺攤的零工都做過，合議庭考量洪在偵查中坦承犯行，主動繳回犯罪所得，現在生活窘困，依《刑法》第59條減刑，判處8年2月，褫奪公權2年。

▲趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

▲趙藤雄被控掏空遠雄人壽部分獲判無罪。（圖／資料照）

至於多次行賄官員的趙藤雄，被判決批為「法治觀念淡薄，貪圖私利，助長公務員收賄惡習」，且犯後猶飾詞狡辯，未能坦認犯行，難認犯後態度良好，因此依期約、交付賄賂等多項罪名，共判處有期徒刑7年，褫奪公權2年。

但在掏空遠雄人壽部分，雖然檢察官起訴趙藤雄與2個兒子趙文嘉、趙信清等人，涉嫌以不實會計憑證，掩飾多項工程假交易，未在財報中揭露關係人交易等重大訊息，掏空導致遠雄人壽受損6億357萬3812元部分，則因法院調查，遠雄人壽交易對象，都是確實參加工程的業者，並無造假情形，趙藤雄父子以及相關涉及此部分被告都獲判無罪。

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