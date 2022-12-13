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台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了

記者柯沛辰／綜合報導

美國有線電視網（CNN）近日報導台灣交通險象環生，猶如「行人地獄」，恐不利觀光發展。對此，有網友發起「人行道跑酷挑戰」，並將過程拍成影片，諷刺意味十足，吸引上萬人按讚分享，甚至讓網友們「笑著笑著就哭出來了」。

臉書粉絲專頁「交通觀測站」長期關心交通現況，12日更在嘉義市東區民族路發起「人行道跑酷挑戰」，拍片教大家如何「正確使用人行道」。

影片中可見，實測者在短短數十公尺的人行道上竄下跳，一路東躲西閃，不僅克服各種高低落差，閃避店家立牌、違停汽機車、盆栽等障礙物，還縱身飛越路中央的變電箱。

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▲▼台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了。（圖／交通觀測站授權提供）

▲實測挑戰「人行道跑酷」22秒，影中男子縱身飛越路中央的電箱。（圖／交通觀測站授權提供）

「交通觀測站」在文中幽幽說道，「受夠了人行道堆滿雜物跟違停嗎？他在此發起人行道跑酷挑戰。CNN稱台灣交通環境惡劣，或許...可以吸引全世界的跑酷選手來台灣。」貼文一出，立刻吸引萬人按讚，還有超過4300次分享。

許多網友紛紛留言，「苦中作樂的台灣人.mp4」、「跑酷觀光」、「笑著笑著就哭出來了」、「看來刺客教條要有新的DLC了」、「跑酷選手：WTF，難度太高了，放棄」、「台灣終於可以舉辦國際賽事了」、「輪椅和嬰兒車才是地獄級關卡」。

▲▼台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了。（圖／交通觀測站授權提供）

▲短短數十公尺，一路上出現立牌、盆栽及電箱等障礙物。（圖／交通觀測站授權提供，下同）

還有不少人心有戚戚，「人行道不但走不了，連綠燈走在斑馬線上都會被轉彎汽車按喇叭」、「台灣人行道已失控，人民、民代及政府都視而不見」、「弄了，路邊商家的選票就沒了」、「因為真正的民意是不想改善啊！信不信誰改善誰落選？」

資深媒體人羅友志也在下方感慨，「我10幾年前在新聞台任職的時候，就用嬰兒車測試過做報導，10幾年過去了，還是一樣...台灣人選出的父母官...唉。」

在地粉專「台南式」則留言自嘲，「抗議！這種比賽根本歧視台南，台南連人行道都沒有，怎麼舉辦比賽！」引發熱議。

▲▼台灣淪行人地獄　他挑戰「人行道跑酷」22秒竄跳6次！萬人看哭了。（圖／交通觀測站授權提供）

針對CNN報導指台灣交通猶如「行人地獄」一事。民眾黨立委邱臣遠、台北市新科議員張志豪13日也召開記者會，質疑蔡英文總統上任後，交通死亡人數達每年2293人，創10年新高。

對此，交通部長王國材13日回應，過去都市計畫或市區道路建設都以車為本，現在要把過去沒做好的部分改善，但的確還不足，未來會持續努力，目前比較嚴重是既成道路，包括人行道普遍無法貫通、騎樓被佔用、駕駛不尊重行人路權等，交通部道安會和縣市道安會報皆在努力。

至於汽機車不禮讓行人部分，王國材表示，今年4月已提案修法，罰責從3600元加重到6000元，下周交立院審查，三讀通過後將盡快上路。

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