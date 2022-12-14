最強冷空氣要來了！超商開賣最新「3款熱食」　暖暖包也備滿貨

▲7-11開賣3款現蒸小點，一次爽吃筒仔米糕、芋頭排骨酥湯及麻油米血。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

入冬以來最強冷空氣將在這周五南下，這周末低溫下探6度，就有超商祭出最新3款現蒸小點，米糕、排骨酥湯與麻油米血吃起來熱呼呼超幸福，同步，詢問度爆表的暖暖包也補好貨了，一定要好好保暖身體。

7-11在熱食自助區「蒸食機」首度引進現蒸小點，首波在台北地區超過250間門市販售，端出熱騰騰「筒仔米糕」、「芋頭排骨酥湯」及「麻油米血」3款在地美味，其中，米糕及排骨酥湯更是南部名店「銘記」招牌餐點，即日起至12/27前還可享任選2件85折、3件79折。

▲7-11門市也備好滿滿的保暖小物。



另外，近期詢問度翻倍的「暖暖包」也備好貨了，抗寒首推「口袋喵手握式暖包」每片15元、「小白兔握式暖暖包」每片15元以及「IRIS無尾熊手握式暖暖包(10入組)」售價169元，可手握或是黏貼在身上，還有「極暖蓄熱抗菌發熱衣」，即日起至2023/1/24前可享任選第2件100元。

▲超Q聖誕節限定雪糕捲來了 。（圖／金帛手製KINBER MADE提供）

金帛手製聖誕限定雪糕捲來了，首推狂被敲碗回歸的「抹茶聖誕樹雪糕捲」，選用抹茶蛋糕體搭配乳酪生乳餡、抹茶提拉米蘇，還吃得到莓果碎粒，尤其內餡部分特意做成聖誕樹造型，可愛爆表。

今年更加碼推出全新口味「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」，內餡是草莓提拉米蘇搭配加了莓果的乳酪生乳餡，酸甜滋味讓人一口接一口，即日起正式上市，且除了單獨販售外，也提供2入禮盒選擇，一次就能吃到雙口味，今年不能再錯過。

▲雪糕捲內是抹茶、草莓聖誕樹造型。（圖／翻攝金帛手製 KINBER MADE官網）