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明天更冷雨更多！回暖2天迎首波寒流　各地「剩6°C」時間點出爐

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲明日溫度略降，水氣也增多。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日東北季風增強，各地氣溫略降、水氣略增，北部、東半部陰天有短暫雨，基隆北海岸、大台北地區有局部大雨。周末兩天寒流南下，預計周六晚上到隔天清晨北台灣最冷，溫度只有8度左右，局部地區下探6度；周日晚上到隔天清晨轉乾，將是中南部及花東最冷的時段，低溫也只剩下8度。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明天東北季風增強，氣溫略降1度，迎風面的北部、東半部陰天有短暫雨，基隆北海岸、大台北地區有局部大雨。周四氣溫略升，降雨情形類似，連中部都有零星短暫雨。周五鋒面通過，全台有雨，中部以北、東半部有較大雨勢，基隆北海岸、大台北地區有局部大雨，雨勢更持續。

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▲▼未來溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來溫度、降雨趨勢。（圖／氣象局）

周末受到寒流影響，周六溫度持續下降，周六晚上到周日清晨是北台灣最冷時段，低溫只有8、9度，局部地區6、7度，其他地區10度左右。周日到下周一清晨轉乾，受輻射冷卻影響，將是中南部、花東最冷的時間，中部8、9度，南部、花東10到12度，局部地區再低2到3度。

周六水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部有零星降雨；周日水氣減少，北部、東半部、中南部山區剩下零星短暫雨。預計下周一白天回溫4到5度，北台灣將回升到15度左右，周一、二水氣較少，北部、東半部有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。

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