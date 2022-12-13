12星座「一周運勢」大公開！天秤座小心破財、天蠍座注意婚姻危機

▲天秤座要注意投資行為，勿輕易相信小道消息而盲從投資。。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

時序進入12月，2023年轉眼就要來臨，塔羅牌老師艾菲爾公佈本周12星座的「一周運勢提醒」，其中處女座與雙魚座在工作與家庭上的運勢不錯，可以多花時間陪伴家人，歡度2022年迎接更好的2023年！

1.白羊座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）歲末年終之際，無論今年整年度你有沒有把生活的重心放在自己的工作上。在年末並展望2023年的時候，仍然要把工作發展和事業目標突破看作未來生活的機會和重心。因為你是一個需要工作舞台的人。最近人緣運氣也是非常暢旺的，會受到各方邀請，如果年末有音樂會、餐會、時尚派對、聖誕活動，你都可以應邀出席，往人多的地方多走動，你的運氣和心情都可以同樣加分。最近會開始注意聖誕禮品的選購，因為你有喜歡的人。

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2.金牛座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）如果工作不忙的時候，建議你出外走走，千萬不要把冬天當不出門的理由或藉口。因為天氣冷去泡溫泉非常紓壓，不僅可以幫你恢復疲勞，還可以滋潤細緻你的肌膚。冬天去高山看雲海、雲瀑，也是這個季節最特別的美景，誰說冬天就不適合露營，只要注意保暖，冬天露營可以欣賞冬季星相變化，也是一件非常浪漫充滿回憶的事情。這個冬天你的戀愛情人會從遠方出現。

3.雙子座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）如果感覺到身體僵硬，筋骨痠痛，或許你應該站起來活動、活動，去健康房做瑜珈、練健身、訓練跑步，提高心肺能力，加速血液循環，讓身體熱起來流汗，這樣你會感覺自己全身充滿能量，也可以感覺到自己變年輕了。如果你已經有一陣子沒有工作，或許現在是你開始找工作、遞履歷、面試求職的重要時刻。千萬不要一直找理由讓自己待在家裡變成宅男、宅女。去找工作，不僅僅是為了一份收入，更重要是展現自己的價值與存在感。

4.巨蟹座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）你最近的朋友運、同學運和人際關係互動非常不錯。在聖誕節和跨年前夕，可能會收到舊同事、老同學、好朋友的問候，或是收到他們為你準備的聖誕節禮物。這種朋友之間的互助和關懷，在這溫暖冬季，成為你內心一股暖流。當然你這個冬天的旅遊運也是非常好的，適合跟朋友一起安排泡湯、一起露營、一起喝熱咖啡、熱可可、熱奶茶，或是準備一起交換禮物過聖誕節。總之，心情越到跨年，越輕鬆愉快。

5.獅子座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）你要把生活的重心放在自己的健康上面，關心自己的體重，關心自己的血壓、注意每天攝取的血糖是不是有超標的問題。因為冬天到了，天氣冷，讓你整天沒事就想要吃東西，喝奶茶、喝熱巧克力牛奶，這些都是高熱量的飲品，如果除了正常三餐之外，還搭配下午茶或是消夜，想像這個冬天還沒有結束，你的身材大概就會像米其林輪胎一樣，變得圓滾滾。無論你有沒有上健身房參加教練課，都希望你養成運動習慣，把自己的體力維持住，這樣看起來會比較年輕。

6.處女座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）。你的戀愛運和家庭運都非常不錯，在聖誕節前夕只要有空多陪伴伴侶和家人。這種全家人團聚的感覺其實是非常溫馨開運的事情。你可以為家人準備聖誕節禮物，會發現家人之間這種祝福、感恩的互動，不僅可以增進彼此的情感，也可以自然化解各種生活矛盾。另外單身的朋友，最近也動了想要養寵物的念頭，這種陪伴的感覺，不僅可以幫你抵抗寒冷，最重要的是可以幫你擊退生活中的寂寞。

7.天秤座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）要注意你的投資行為，在股市波動比較大的時候，不要聽信小道消息或是分析師的內幕消息。因為你以為可以獲利賺錢的機會，小心是別人精心為你設下的圈套。轉錢投資，還是要憑藉著自己的專業、能力，一步一腳印，辛苦錢萬萬年。如果不勞而獲的偏財運，往往都是紙上富貴一場夢。最近你如果身上有閒錢，或是突然收到一筆紅利與獎金，你最想幫家人添購保暖禦寒的商品，因為家人是你一輩子最在乎的愛。

8.天蠍座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）你的感情、婚姻和愛情會出現一些矛盾的風波。如果在這個時候還整天吵吵鬧鬧，或是情人、夫妻之間經常分隔兩地，這種不利感情維繫的狀況沒有很好的改變，勢必會惡化彼此的關係。除非你們彼此之間的信任度是非常高的，否則沒有辦法天天回家吃晚飯的家人關係，多少會有一些寂寞與遺憾。最近你覺得生活中可以帶給你安全感的能量，金錢、財富、收入永遠是排在第一順位的。

9.射手座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）要注意生活中左右為難的狀況，尤其是你的工作和家庭，這兩者像是天秤上的兩個重擔，讓你經常出現不知該如何兼顧兩者的尷尬狀況。如果自己行有餘力，再累再苦的事情你都甘之如飴，最怕是自己全心全意付出之後，還受到工作與家人的為難、懷疑和誤解。如果你面對工作、面對家人存在著若干誤會，化解彼此心結最好的方法，就是大家聚在一起，好好吃喝一頓，把話都講開來，這樣彼此的關係又可以回到過去，和好如初。

10.魔羯座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）或許是天氣變冷的影響，你最近變得有點疲倦。尤其是在晚上，吃完晚飯，或是吃完消夜之後，就變得頭腦昏沉，特別想要睡覺，感覺一碰到床或沙發就可以立刻睡著。在需要補眠、補充體力、修復身體的時候，請你晚上早一點睡，要有足夠與深層的睡眠時間與品質。最近的愛情運、偏財運是可以期待的，如果有心儀的對象，你可以鼓足勇氣追求，這一次的戀愛運需要你自己把握，不要再像過去哪樣慢吞吞，忽冷忽熱的讓對方空等待。

11.水瓶座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）無論你最近的心情是好是壞，在年運交接的時候，需要特別注意情緒起伏，因為大喜大悲對你的心情衝擊都是很大的。因為快樂的事情也可能導致樂極生悲。更何況是人生遭遇悲傷的事情。當情緒起伏變得不穩定的時候，你可以找身邊朋友聊一聊，緩和內心的喜怒哀樂。最近無論開車、騎車、坐車，出遊、旅行都需要注意安全。冬天也不適合參加刺激危險的極限運動，因為你最近的運氣就是怪怪的，平安是最需要注意的事情。

12.雙魚座：

本週（12/12~12/18 參考太陽與上升星座）運勢屬於向上發展的好運時刻。在事業機會獲得掌聲和期待的時候，請你抓住這樣的天賜良機，更努力、更珍惜。如果現在有各種比賽、面試、徵選與評比的競賽，希望你可以勇敢、自信地參加挑戰，因為你的努力將獲得大家一致好評。你最近的運氣讓你好到分身乏術，工作與家庭都需要同時兼顧，但好在你有能力面對和解決一切挑戰，最近來有旅遊、度假的好運氣，可以安排在跨年的時候好好度假休息。