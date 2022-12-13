財運起飛！「4星座」2023年走大運　升官加薪大賺一筆

▲2023年將有4個星座走大運！（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著2022年即將邁入尾聲，不少人關心明（2023）年的星座運勢發展！《清水孟國際塔羅小孟老師》就點名指出，2023年將有4個星座走大運，其中巨蟹座在事業上的表現會更為卓越；處女座在2023上半年偏財運極強非常適合投資；金牛座會有不錯的好運及貴人運；牡羊座的善報則會在2023年回歸到自己身上。

TOP 04巨蟹座

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小孟老師指出，巨蟹座於2023年在事業上的表現會更為卓越，樂觀的心態有助於更多的事業曝光機會，名聲更為大譟，名利也隨之而來。到了下半年，人緣將跟著提升，還會因工作認識到不少的政商名流，得到不錯的社會評價，有機會遇到積極的事業夥伴，同時容易因為心地善良結交到正直的朋友，會是彼此的貴人。

TOP 03處女座

小孟老師分析，處女座在2023年上半年的偏財運極強，如果有興趣，可以用閒錢投資與買賣投機財，很有機會大賺一筆，而且還有不錯的商業頭腦，適合運用在開店或事業上，也有不錯的資源，可以幫助自己來擴大事業版圖。到了下半年，處女座心靈上會比較富足，容易成為他人的心靈導師，利人利己，而且在外地發展求財也會很順利。

TOP 02金牛座

小孟老師表示，金牛座在2022年，人際關係發展得好，在2023年，因為福報深厚，容易受到上天的祝福，會有不錯的好運及貴人運，在下半年，在財運上會有動力去突破與改變財富狀況，此時財運將會提升，工作及求財將會很順利，工資也有機會加薪，物質生活不虞匱乏，並且能夠從社交關係中獲益，人緣將會更好，還有機會遇到不錯的感情對象。

TOP 01牡羊座

牡羊的善報在2023年將回歸到自己身上。木星出現在本命宮，精力充沛且樂觀，人生機運很多，帶給自己很多大好的機會及好運，做事積極且眼光遠大，人際關係良好、有很好的貴人運，事情大多能好美好的結果。在下半年，財運提升，很有商業頭腦及想法，同時也有很多商業機會，可做好投資計畫，將會很有財富上的好運。

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