明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

▲今年你明明有桃花卻無法脫單嗎？快看看自己有沒有上榜。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



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馬上要跟2022年道別，迎接2023年，今年你脫單了嗎？今年有些人明明有桃花，但跟愛情總是差臨門一腳，《科技紫微網》整理出「2022和愛情擦身而過」TOP4星座，快來看看單身的你有沒有上榜！

處女座

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今年處女座的桃花其實蠻多的，在許多場合都會認識新的人，如果處女座勇敢一點、衝動一點的話，現在應該已經是戀愛中的人，但是處女座對待感情一直都很謹慎，當出現新的人時，他們會花很長一段時間，去考察對方是否有符合自己標準，自己親手抹殺各種戀愛機會，當他們習慣自在的獨處模式後，就更難迎接新戀情了。

天秤座

今年天秤座的愛情難題，不是沒有桃花，而是桃花太多，多到讓他們無法選擇，因為各有各的好，而比較來比較去，最後很容易落得一場空，而且今年出現的桃花，大多都是很優質的，這對天秤座來說，真的是太難抉擇了，當天秤座終於下定決心選擇好時，對方早就已經換下一個目標了，留下天秤座獨自感傷。

摩羯座

本身是工作狂的摩羯座，對於工作跟感情的比例一直很懸殊，但當他們認真投入工作時，其實非常有魅力，會吸引到很多桃花，但是工作狂的摩羯座根本看不到這些桃花，因為他們全心全意在工作上，再加上摩羯座的個性比較「被動」，他們遇到喜歡的對象時，都會嘴硬說其實也還好拉，所以很容易跟愛情擦身而過。

水瓶座

今年人氣很旺的水瓶座，桃花自然也是相當不錯，也有跟新認識的人進展成曖昧對象，只差最後一步就能辦成情侶了，但最後水瓶座卻莫名喊煞車，因為他們會發現，自己似乎沒有那麼喜歡對方了，他們的喜歡來得快、去得也快，也常常讓對方捉摸不定，覺得自己不懂水瓶座，因此水瓶座今年的戀情很容易剛有火苗就被澆熄。