2023年「5星座運氣好到爆」！財神爺降財　獎金連發、薪水看漲

▲2023年要來了，12星座的勢運也將跟著更迭。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2022年邁入尾聲，還有不到1個月就將正式迎接2023年。塔羅牌老師艾菲爾透露，「距離2023年到來只剩下不到一個月了，今天開始老師將陸續公佈2023年運氣最好、婚運最強、事業、財運最旺的星座點名」，同時搶先發布2023年運氣最好的星座，讓民眾看看是否享有2023年的大好運。

第五名、射手座

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2023年上半年，幸運之星「木星」進入射手的愛情宮，單身的射手有福了，你將擁有天賜良緣的桃花好運！一直沒遇到理想對象、甚至屢遇渣男的你，終於在2023能夠邂逅真命天子、真命天女，你們非常契合，最重要的是還能一起成長、變得更好，完美發揮1+1>2的效果，身旁的人都非常看好這段姻緣。有伴者，木星進入愛情宮也像徵子女好孕，有打算備孕的人可別錯過2023年立春（2/4前後）喔！另外愛情宮同時也像徵「偏財」好運，特別是投資方面，因此若對投資理財有興趣的射手，2023年可以挑戰看看，因為財神就站在你這邊！

第四名、金牛座

2023下半年，大吉星「木星」將進入金牛的命宮，整個2023下半年都在為你照亮命宮，好運是名列前茅，且好運集中在下半年！ 2023最明顯的是身邊找你麻煩的小人終於逐一退散了，過去在背後捅你刀、甚至想搶你東西的小人全部消失，且金牛2023年將進行的各種規劃目標，幾乎都不會有人來阻礙你，沒有人來找你麻煩、潑冷水、鑽漏洞，真的讓你感到人生一片神清氣爽！另外建議金牛在2023年若有空可以多去做義工，你付出善心的同時，好運也會成倍回饋你喔！

第三名、雙子座

福德宮是木星的喜樂宮，代表木星的幸運能量將能得到最大發揮，而2023年木星就正停留在雙子的「福德宮」，加上守護星「水星」由逆轉順行，雙子可享有花也花不完的好運了！今年你將走貴人好運，無論在愛情、財運、事業上，都將有貴人前來幫忙，事業上可以更上一層樓，若想謀求事業發展新職務，也會有人適時的幫你推薦或拉你一把。愛情方面，有伴者感情穩定甜蜜，單身者也很容易邂逅良緣，且你的另一半很可能就是你的貴人，可以旺你喔！財運方面收入穩定，若想進行理財，多聽取貴人建議即可。

第二名、雙魚座

大吉星「木星」進入雙魚的財帛宮，雙魚的財運終於一飛沖天、得到翻身！之前拮据的窘境退去，欠下的款項丶卡費丶貸款都能按著你的腳步逐一還清，讓你的錢財從負轉正，還能有多餘的錢存起來；有了木星加持，讓原本就愛賺錢的你，2023年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演。另外有考慮兼職、創業的雙魚，2023年也是你的最佳機會。正財源源不絕湧進，偏財又是各種好消息降臨，你就是財神爺2023年的新寵兒！

第一名、白羊座

幸運之星「木星」在年底12/20會進入白羊命宮，一路照拂到2023年，終於等到白羊的主場了！之前你總覺得自己就是小配角，永遠在襯託其他星座有多好運，幸好2023你的好運即將到來！大吉星木星的加持，你不管走到哪都是好運滿盈，做任何事也有貴人幫忙，完全是眾人眼中的幸運兒。另外你的守護星火星在2023年1月會在你的第三宮位，當你感到沮喪或是難過時，可以找自己的手足傾訴，如果是獨生子女，那麼可以去找父母或是最信任的朋友，他們會給你很棒的建議、開導、陪伴，讓你有更強大的力量去解決所有問題。 2022年底~2023年將會是你的關鍵年，好好把握，人生將能藉此成功翻身！

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