交往後變了！4星座男「追到手就不珍惜」　雙子只把妳當草

▲你的另一半在交往後對妳態度超冷漠嗎？（示意圖／網友茉莉授權提供）

文／亞提米斯

這是很多女生的抱怨之一，在當初被那個男人追的時候，他把妳當成小公主一樣，放在手掌心裡頭呵護照顧，好像這個世界少了妳，他的生命也會變得沒有意義，好像沒有妳他的生命也會跟著枯萎；一旦當妳成了他的女朋友之後，他的態度丕變，好像妳照顧他都是應該的，讓妳一下子從天堂摔進了地獄般，從寶變成了草，究竟哪些星座的男人容易這樣呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽&金星星座

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第4名：金牛男

這是一種很認真的男人類型，基本上愛上一個人後就會傻傻的把所有的一切都放在喜歡的女人身上，對金牛男來說，把最好的都給自己最愛的那個人是很應該的，全部的心力都會花在最愛的女人身上，愛上了就是花再多的錢都值得。

追到手之後愛情走向穩定，很自然的金牛男也就會把心思放在思考兩人未來的實際生活層面上，要過得開心就得要有錢，天生就很愛賺錢、又走比較沉默不懂浪漫的金牛男，很自然的會讓很多女生覺得金牛男整個人只知道賺錢，也好像小氣很多，跟之前差很大。

第3名：雙子男

雙子男是典型花招百出的男人，遇上了自己很喜歡的對象，就會使出渾身解數，用非常多有創意又有趣的方式來追求喜歡的那個女生，很多感動人的招術、驚喜的做法都會拚命用出來，就是想讓自己喜歡的那個女生心動。

坦白說，如果妳太好追、太容易感動、在一起之後又太百依百順，雙子男就會覺得很無趣，一整個就把妳當成草，因為妳太沒挑戰性了。對於沒有挑戰性的女友，雙子男容易越來越覺得有如雞肋，食之無味棄之可惜，態度也就跟追妳的時候差蠻多的囉！

▲有些星座男交往後態度大轉變，讓另一半招架不住。（示意圖／記者許力方攝）

第2名：牡羊男

牡羊男生很MAN、很專一，所以他們一次只能做一件事，而且有點大男人又衝動。當牡羊男愛上妳的時候，他就是妳的騎士，會為了妳上刀山下火海在所不惜，追女生是拚盡全力的，為愛不惜一切的代表就是牡羊男。

追到手之後，牡羊男通常會拿出自己任性又大男人的那一面，倒不見得會指揮妳往東往西，但是鬧脾氣是難免的，加上個性又還蠻衝動的，講話直接又不給人留面子，讓很多跟牡羊男交往的女生不由得心中大嘆：你現在是把老娘當什麼了？

第1名：射手男

有時候就是一時的「衝動」，不管是腦內的衝動或是下半身的思考，或是酒精作祟所帶來的一時迷糊，都會讓很多射手男在看上了某個正妹後就瘋狂的追求，這種瘋狂有點像是失控的靈魂，大力的追求、演出的橋段直比偶像劇。

另一種情況就是射手男跟朋友打賭，一定追得到某個女生，他們也會有點失控的拚命狂追。不過不管是一時目眩神迷、還是跟朋友打賭，追到手了之後如果妳達不到射手座的理想標準，那麼射手男可是很難再為妳繼續瘋狂下去的。

本文經授權轉自：亞提米斯

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