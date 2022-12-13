佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

▲義美坦言因補件內容部分涉及工廠機密，因此2年前就放棄補件了。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

我國水產及食品、飲料輸陸遭禁，佳德鳳梨酥指出，補件內容涉及詳細配方比例的商業機密，乾脆放棄補件，消息一出卻遭大批網友出征，立委蘇巧慧13日痛批，中國先用不透明、不合理的標準禁止產品輸入，甚至再要求補件商業機密。這不是惡霸，什麼才是惡霸？難道不應該一起檢視加害者的行為、撻伐中國的惡霸行徑嗎？

中國海關總署9日以註冊資訊不完整為由，突然宣布暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品等產品，業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。

而佳德12日在聲明中指出，「有關中國禁台商品輿情，佳德糕餅澄清，本店於台灣創立，一路走來使用上等食材，把關品質，才能擁有國內外顧客長期信任，同時也以顧客至上為目標。」而為求品質穩定良好，佳德仍以在地經營為主，因此外銷與否，並不影響該店經營方向，「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。」

聲明一出，卻被大批網友洗負評，並留言出征，「貴公司是有什麼了不起的配方？」、「到底是要求『鳳梨酥配比』，還是要求『食品添加物配比』，你佳德放完話，難道不用澄清嗎？」、「不要去買，不敢透露配方的公司絕對有鬼，不知道裡面有沒有不該加的東西」

對於禁銷風波，蘇巧慧痛批，中國先用不透明、不合理的標準禁止產品輸入，甚至再要求補件商業機密。這不是惡霸，什麼才是惡霸？我們難道不應該一起檢視加害者的行為、撻伐中國的惡霸行徑嗎？

蘇巧慧指出，如果覺得保護民主自由太過遙遠、抽象，想想義美、想想佳德、想想這些深耕台灣多年的業者，「今日中國政府意圖掠奪這批業者的商業機密，將來他們又將侵害誰呢？我們要為了這些台灣本土產業，甚至是為了自己，譴責不合理、不公平的標準、譴責中國政府。」