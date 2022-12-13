食品輸陸遭禁　綠委呼籲經濟部：應跟進晶片禁令回擊

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國拜登（Joe Biden）政府發布晶片禁令，管制供應商提供中國半導體設備或技術。外媒《彭博》披露，日本及荷蘭原則上也將跟進，限制向中國輸入14奈米或更先進技術的製造設備。對此，立委林楚茵13日表示，台灣可以考慮跟進，透過強化管制半導體製程技術輸出，除了能與民主同盟作伙，也能回擊中國一再對台灣貿易特別歧視待遇。

據外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府今年10月發布了一連串限制措施，阻止晶片製造技術出口到中國。而該項措施需要日本東京威力科創公司和荷蘭艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）共同加入才能使制裁生效，且新的限制措施可能會在未來幾周內公布。

對於日本、荷蘭將跟進晶片禁令，林楚茵表示，這是管制技術輸出，而非管制產品出口，身為民主夥伴的一員，台灣可考慮跟進。

經濟部《在大陸地區從事投資或技術合作禁止類製造業產品項目》採取負面表列，但標準為以晶圓體大小（不得超過12吋），非以製程技術管制。

林楚茵建議，經濟部應立刻研議修訂，透過強化管制半導體製程技術輸出，除了能與民主同盟作伙，也能回擊中國一再對台灣貿易特別歧視待遇。

