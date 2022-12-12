中國要求內容「涉工廠機密」　義美：放棄補件不外銷大陸

▲義美表示，因為標示困擾，已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸。（圖／資料照）

文／中央社



中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣酒類、飲料、糕餅等多項產品輸入，台灣食品廠包括義美、統一、黑松、泰山等在名單之列。義美總經理高志明表示，因為標示的困擾，已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸了。

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，於12月9日突然宣布暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。

針對中國大陸此次的禁令，高志明告訴中央社記者，因為標示的困擾，義美已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸了，至於，同業的困難何在，他並不清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

義美內部也透露，大陸要求的補件內容部分涉及工廠機密，因此2年前就放棄補件了。

泰山副總經理雷松清表示，大陸市場的需求都以當地漳州廠生產因應，僅部分油品及點心是外銷至香港，對於整體營收貢獻低於0.5%，對營運影響相當有限；後續會持續進行補件作業。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一的產品基本上都是大陸當地生產，內銷為主，據了解，此次事件統一應該沒有產品從台灣出口到大陸；可能是外部通路貿易商的行為。