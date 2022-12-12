蔣萬安向中央挖角！謝銘鴻接交通局長　交長證實「有問過他意見」

▲交通部參事謝銘鴻將接任北市交通局長。（圖／翻攝謝銘鴻臉書）

記者李姿慧／台北報導

準台北市長蔣萬安今(12/12)上午將公布首波「小內閣」名單，傳出交通局長一職，將延攬交通部參事謝銘鴻出任，對此，交通部長王國材今上午表示，謝銘鴻確實有詢問過他的意見，他認為謝曾待過北市交通局，也有中央經驗，再回到地方，未來會有不錯表現。

蔣萬安今上午9時半將公布小內閣第一波名單，其中傳出交通局長一職向中央挖角，將由交通部參事謝銘鴻出任，謝銘鴻今上午低調不證實，僅表示人事以北市府公布為準。

交通部長王國材接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，謝銘鴻確實有詢問過他的意見，他認為謝銘鴻本來就來自北市交通局，前部長賀陳旦邀請謝銘鴻到交通部推動道安工作，現在負責國會聯絡總窗口，不管是道路交通安全工作，或是國會聯絡總窗口，都是用專業對話，且身段柔軟，他從以前就有台北市交通局的地方交通經驗，又到中央，在地方和中央都歷練過，再回到北市交通局，應該會有不錯表現。

不過王國材強調，謝銘鴻雖曾詢問過他的意見，但北市府相關人事案要以新任市長蔣萬安宣布為主。

謝銘鴻從北市交通局出身，獲前交長賀陳旦延攬至交通部擔任道安會參事，對推動道路交通安全改善充滿熱誠，不過去(110)年傳出時任道安會執秘的謝銘鴻向行政院長蘇貞昌報告，提及高齡者事故占比偏高，惹怒蘇貞昌，更傳出蘇動怒質疑「高齡者是加害人還被害人？」、「我也是高齡者」。

事後不到一周，謝銘鴻就改調督導公關室並負責國會聯繫，當時外傳謝遭「拔官」，不過據悉，當時其實是謝銘鴻想轉調其他單位，並非被迫離開道安工作。謝銘鴻具有交通專業，且身段柔軟，與人為善，熱愛自行車與運動，雖傳出遭蘇揆飆罵事件，但在交通界風評相當不錯。